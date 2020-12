Ma 2,5 roku, służy w karkonoskim Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, jest owczarkiem holenderskim i wabi się Czort. Z reguły to on szuka tych, którzy zaginęli w górach. Teraz próbuje go odnaleźć cały kraj.

Pies zaginął dwa dni temu w Mysłakowicach w powiecie jeleniogórskim. Ratownicy przyznają, że nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez Czorta.

- Ktokolwiek wie, gdzie on może przebywać, niech się do nas odezwie. Wartość tego psa poza przywiązaniem i poza tym, że stanowi część rodziny, w której przebywa, jest dużo wyższa. Świadczy pewnego rodzaju zadania - można powiedzieć usługi ratownicze - mówi "Wydarzeniom" Michał Barski, ratownik karkonoskiego GOPR oraz opiekun Czorta.

Może chodzić o kradzież

Owczarek jest łagodny, zaszczepiony i zaczipowany. Ma na sobie obrożę ze swoim imieniem i numerem telefonu do swojego opiekuna.

Jego utrata będzie dotkliwa głownie dla turystów w Karkonoszach, dla których jego brak może oznaczać mniej szczęśliwie zakończonych wycieczek.

WIDEO: pies-ratownik zaginął. Zobacz materiał "Wydarzeń"

Zdaniem psiego behawiorysty mało prawdopodobne, by ułożony pies tej rasy na tak długo oddalił się od domu.

- W grę może wchodzić kradzież. Tak wyszkolony pies, tej rasy, jest łakomym kąskiem dla złodzieja - mówi Aneta Awtoniuk, psia behawiorystka.

Opiekun Czorta nie traci jednak nadziei. W poszukiwanie psa zaangażowali się jego znajomi i ratownicy w Karkonoszach. Proszą o pomoc w znalezieniu psa-ratownika.

bas/ Polsat News