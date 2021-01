- Jestem przekonany, że nowy selekcjoner reprezentacji Polski, dzięki swojej trenerskiej klasie, doświadczeniu i obyciu międzynarodowym, da tak potrzebny naszej drużynie narodowej nowy impuls. Liczę na niego! Wszyscy - federacja, piłkarze oraz cała nasza piłkarska rodzina - jesteśmy do jego dyspozycji. Powodzenia, Paolo! - powiedział Prezes PZPN Zbigniew Boniek.

🆕🔴 Paulo Sousa nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 21, 2021

"Jestem zaszczycony i dumny"

50-letni szkoleniowiec zaprezentował się podczas krótkiego nagrania wideo, wyrażając nadzieję, że Polska będzie dumna ze swojej drużyny narodowej.

- Jestem zaszczycony i dumny, że mogę zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Na początku chciałbym podziękować Prezesowi Zbigniewowi Bońkowi oraz całemu Zarządowi za to, że mogę podjąć tak wielkie wyzwanie. Polska jest krajem futbolu i jestem przekonany, że wasz entuzjazm da nam siłę, wsparcie i wiarę w reprezentację. Razem będziemy mogli walczyć o zwycięstwa na mistrzostwach Europy - powiedział Paulo Sousa.

- Z odpowiednią mentalnością, dyscypliną, organizacją i właściwym podejściem, razem ze mną, moim sztabem, pracownikami federacji i wsparciem całego narodu, będziemy silni. Jestem pewny, że cała Polska będzie dumna ze swojej drużyny narodowej - dodał nowy selekcjoner biało-czerwonych.

Zobaczcie, kto dołączy do sztabu reprezentacji Polski. 🇵🇱⤵️ pic.twitter.com/O6JwCBNfBJ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 21, 2021

Dwukrotny zwycięzca Ligi Mistrzów

Paulo Manuel Carvalho Sousa urodził się 30 sierpnia 1970 w Viseu. Piłkarską karierę rozpoczął jako czternastolatek w Repesenses, a dwa lata później przeniósł się do Benfiki Lizbona. Do seniorskiej ekipy tego klubu dołączył w 1989 roku i był jej członkiem przez cztery lata. W 1993 trafił do Sportingu CP, a później zaczęła się jego przygoda z piłką włoską. Lata 1994 - 1996 spędził w Juventusie, z którym święcił triumfy. Zdobył mistrzostwo Włoch, Puchar Włoch i wygrał Ligę Mistrzów. W latach 1998 - 1999 grał w Interze Mediolan, w roku 2000 rozegrał osiem meczów dla Parmy.

Portugalczyk zagrał też w Bundeslidze, sezon 1996/1997 spędził w Borussii Dortmund. Z tą drużyną też wygrał Ligę Mistrzów, więc sukces ten odniósł w dwóch sezonach z rzędu. Po wyjeździe z Włoch zaliczył jeszcze epizody w Panathinaikosie i Espanyolu Barcelona.

Reprezentant Portugalii

W reprezentacji Portugalii Sousa zadebiutował 16 stycznia 1991 roku w zremisowanym 1:1 towarzyskim spotkaniu z Hiszpanią. Dla drużyny narodowej rozegrał łącznie 53 mecze, a ostatnim z nich było wygrane 2:0 starcie z Chinami w 2002 roku. Jako reprezentant kraju uczestniczył w Euro 1996 oraz Euro 2000, był także w składzie reprezentacji na Mistrzostwa Świata 2002, lecz nie wystąpił tam w żadnym spotkaniu. Na tym mundialu Portugalia była rywalem reprezentacji Polski, prowadzonej przez Jerzego Engela.

ZOBACZ: "Jeżeli dostanę powołanie, będę do dyspozycji reprezentacji". Błaszczykowski dla Interii

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski był przedstawicielem "złotej generacji" portugalskich piłkarzy, z którą wiązano wielkie nadzieje. W 1989 roku drużyna z Sousą w składzie zdobyła młodzieżowe mistrzostwo świata.

Karierę piłkarską Sousa zakończył przedwcześnie, bo w wieku 31 lat. Przyczyną tej decyzji było wiele poważnych kontuzji, z którymi defensywny pomocnik zmagał się przez kilka lat lat.

Kariera trenerska

W pracy trenerskiej Portugalczyk nie może pochwalić się takimi osiągnięciami, jakie były jego udziałem, gdy biegał po boiskach. Pracę szkoleniowca rozpoczął jako opiekun reprezentacji Portugalii U-16, a od 2008 roku był asystentem Carlosa Queiroza, selekcjonera pierwszej reprezentacji tego kraju. Funkcję tę pełnił przez pięć lat, można więc zaryzykować twierdzenie, że dość długo uczył się fachu od wielkiego mistrza.

Sousie nie dane było jeszcze pracować w największych piłkarskich klubach. Jako szkoleniowiec pierwsze kroki stawiał w Anglii. W Championship prowadził Queens Park Rangers (2008-09), Swansea City (2009-10) i Leicester City (2010). Później opuścił Wielką Brytanię.

ZOBACZ: Robert Lewandowski Sportowcem Roku 2020. Wyniki 86. Plebiscytu Przeglądu Sportowego

W latach 2011-2013 był trenerem Videotonu FC i odnosił sukcesy na krajowym podwórku. W 2012 roku jego zespół zdobył Puchar Ligi, a w 2011 i 2012 Superpuchar Węgier. Mistrzostwa wciąż jeszcze nie było. Te sukcesy przyszły niewiele później w Izraelu i w Szwajcarii. Z Maccabi Tel Awiw złoty medal zdobył w 2013 roku, z FC Basel dwa lata później. Z tym drugim zespołem Ligi Mistrzów Sousa nie zawojował, ale w fazie grupowej udało się sprawić wielką niespodziankę. Mistrz Szwajcarii wygrał bowiem 1:0 i zremisował 1:1 z Liverpoolem, wychodząc z grupy kosztem faworyzowanych Anglików. W 1/8 finału drużyna Sousy dostała srogą lekcję od FC Porto, remisując 1:1 i przegrywając 0:4.

Zadebiutuje 25 marca

Tytuły zdobyte w Izraelu i Szwajcarii oraz udany start FC Basel w europejskich pucharach nie zostały bez echa. Sousa nareszcie trafił do jednej z najlepszych lig Europy, wrócił do Serie A. W latach 2015-2017 był trenerem Fiorentiny, z którą zajmował piąte i ósme miejsce. Został zwolniony w czerwcu 2017 roku, a drużyna z Florencji do tej poty nie osiągnęła już tak dobrych wyników.

Po rozstaniu z Serie A Sousa wyjechał z Europy, został trenerem chińskiej drużyny Tianjin Tianhan (2017–2018). Ostatnim przystankiem w jego pracy było Bordeaux, które prowadził od marca 2019 do marca 2020 roku.

ZOBACZ: UEFA złożyła życzenia urodzinowe piłkarzowi. Zmarł 3 lata temu

Jako trener Sousa miał kontakt z trzema polskimi piłkarzami. Do Fiorentiny sprowadzał Jakuba Błaszczykowskiego i Bartłomieja Drągowskiego, a w Bordeaux prowadził Igora Lewczuka. Jest Portugalczykiem, ale nie powinien mieć problemu z komunikacją z reprezentantami Polski. Oprócz ojczystego języka zna też włoski, angielski, francuski, hiszpański i niemiecki.

Portugalczyk zadebiutuje w nowej roli 25 marca w meczu el. MŚ 2022 z Węgrami w Budapeszcie. Trzy dni później Polska zagra w Warszawie z Anglią, a 31 marca w Londynie z Anglią. Na przełomie czerwca i lipca poprowadzi Polskę na Euro 2020. Rywalami Biało-Czerwonych w fazie grupowej turnieju będą Hiszpania, Szwecja i Słowacja.

WIDEO - Kwaśniewski o zaprzysiężeniu Bidena: dobre, wzruszające show Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ Polsat Sport, polsatnews.pl