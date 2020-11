Harris: nie będę ostatnią kobietą wiceprezydent

- Mogę być pierwszą kobietą na stanowisku (wiceprezydenta), ale nie będą ostatnia - mówiła w Wilmington Harris. - Każda mała dziewczynka oglądająca dzisiejszy wieczór widzi, że to kraj możliwości - dodała.

"Marzcie z ambicją"

Zwracając się do amerykańskich dzieci stwierdziła: - Kraj wysłał wam jasną wiadomość: marzcie z ambicją, przewódźcie z przekonaniem i zobaczcie siebie w sposób, w jaki inni mogą was nie widzieć (...) Ale wiedźcie, że będziemy was oklaskiwać na każdym kroku - mówiła Harris.

While I may be the first, I won’t be the last. pic.twitter.com/R5CousWtdx