Zdjęcia Bidena i Harris na ścianie urzędu w Poznaniu. "Powodzenia, Panie Prezydencie"

Napis "Powodzenia, Panie Prezydencie BIDEN!", flagi USA i wielkoformatowe zdjęcia prezydenta elekta Joe Bidena oraz wiceprezydent Kamali Harris powieszono we wtorek przed wejściem do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Rzeczniczka prasowa marszałka województwa wielkopolskiego Anna Parzyńska-Paschke poinformowała w komunikacie, że "w przeddzień zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. przywódcę Stanów Zjednoczonych, przy wejściu do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, pojawiła się okolicznościowa ekspozycja, ukazująca wizerunki prezydenta elekta oraz przyszłej wiceprezydentki Kamali Harris w otoczeniu dwóch amerykańskich flag z życzeniami: "Powodzenia, Panie Prezydencie BIDEN!".

- Ekspozycja będzie zdobić urząd przez miesiąc - dodała rzeczniczka.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślił, że prezydent USA jest najbardziej obserwowanym politykiem na świecie, a jego wizerunek silnie na ten świat oddziałuje.

"Nie jest obojętne, jaki jest ten wizerunek - czy to odpowiedzialny polityk, przywiązany do demokratycznych wartości, konsekwentnie stający w obronie praworządności i praw obywatelskich, czy zapatrzony w siebie narcyz, przeświadczony o swojej nieomylności i prawie do narzucania swojej woli wszystkim innym" - zaznaczył Woźniak.

"Radość i nadzieja"

Marszałek podkreślił, że "z radością i nadzieją" wita inaugurację kadencji prezydenta Joe Bidena. "Radość wynika z przekonania, iż przywróci on wizerunek USA jako państwa będącego wzorcem demokratycznych rządów. Państwa budującego relacje z sojusznikami oparte na wspólnych wartościach, nie zaś bezwzględnych interesach" - ocenił samorządowiec.

"My, w Wielkopolsce, bardzo cenimy sobie odpowiedzialność, poszanowanie wartości i przewidywalność w polityce, bo są one fundamentem bezpieczeństwa i rozwoju. Mam ogromną nadzieję, że prezydent Joe Biden i Kamala Harris jako wiceprezydentka, szczęśliwie dla Stanów Zjednoczonych i całego świata, poprowadzą swoją kadencję i dadzą dowody na to, że świat nie musi pogrążać się w otchłani populizmu, hejtu i chaosu" - przyznał Woźniak.

Zaprzysiężenie Joe Bidena i wiceprezydent elekt Kamali Harris odbędzie się w środę w południe. W inauguracyjnej mowie Biden ma skupić się na swoim programie walki z epidemią COVID-19 i wzywać do narodowej jedności.

Opuszczający urząd prezydenta USA Donald Trump zdecydował, że wbrew tradycji nie weźmie udziału w ceremonii zaprzysiężenia swojego następcy. W środę rano Trump ma odlecieć na Florydę. Na uroczystościach będzie natomiast jego zastępca Mike Pence.

