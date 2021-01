W ciągu ostatnich dni w Warszawie miało miejsce kilka awarii sieci ciepłowniczej. Do najpoważniejszej doszło na ul. Jagiellońskiej na Pradze-Północ. O pierwszej awarii poinformowano w piątek. Następnie w sobotę, krótko po jej naprawie, doszło do kolejnej. Ciepło nie docierało do kilkudziesięciu budynków.

Wiceminister przypomnina: sprywatyzowano stołeczną sieć ciepłowniczą

Po awariach wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba poinformował we wtorek o powołaniu w resorcie roboczego zespołu. Ma on zająć się prywatyzacją sieci ciepłowniczej w Warszawie oraz kwestią nakładów finansowych przeznaczonych na jej konserwowanie.

- Mamy wątpliwości co do kwestii proporcji, co do tego, w jaki sposób te działania są realizowane, widzimy, że kolejne usterki są, wręcz można powiedzieć, spektakularne - mówił Ozdoba.

ZOBACZ: Kolejna awaria sieci ciepłowniczej w Warszawie. Tym razem na Ursynowie

Jak przypomniał, "2011 r. to moment, w którym warszawska sieć została sprywatyzowana, została sprzedana przy dużym sprzeciwie warszawiaków".

- Wtedy miało być referendum, odbyło się głosowanie, warszawscy radni Platformy Obywatelskiej uważali, że tego typu referendum - demokratyczne zdaniem warszawiaków - nie jest potrzebne - dodał.

Trzaskowski: komisja ma tylko wykonać kolejną aferę

Prezydent Rafał Trzaskowski zapytany o tę kwestię w środę przez Wirtualną Polskę stwierdził, że była ona wielokrotnie wyjaśniana.

- Ja nie chcę przez cały czas uciekać do tych trików PiS-owskich, robienia komisji, które mają tylko i wyłącznie wykonać kolejną aferę i burzę medialną. Ta sprawa była wielokrotnie badana również przez radnych i wszystko jest w tej sprawie jasne. Papiery wszystkie są absolutnie jasne, transparentne - powiedział Trzaskowski.

Jak podkreślił, widać, że cena energii w Warszawie nie poszła w górę, tylko spadła. - Natomiast w momencie, kiedy mamy problemy w elektrociepłowni, mamy problemy z rurami, to się zdarza. Przez lata przy mrozach minus 20 zdarzały się awarie i zdarzały się w każdym mieście. Tych awarii było równie wiele, co teraz, i jakoś nikt wtedy tego nie liczył, i nie robił z tego problemu politycznego - stwierdził.

"Niech minister Ozdoba zajmie się awarią w elektrociepłowni"

Prezydent stolicy dodał, że "dzisiaj jest zamówienie polityczne na to, by próbować to przedstawić jako odpowiedzialność władz miasta".

- Niech pan minister Ozdoba zajmie się w takim razie tą awarią w elektrociepłowni i niech najpierw to wyjaśni - mówił Trzaskowski.

Jak stwierdził, niezależna spółka Veolia Energia jasno wskazała, że ostatnie problemy z dostawą ciepła do budynków np. na ul. Jagiellońskiej są głównie związane z awarią elektrociepłowni Żerań, za którą odpowiada spółka rządowa. - To tam zaczęła się awaria - stwierdził prezydent stolicy.

Dodał, że przy takich mrozach w momencie, kiedy w elektrociepłowni są kłopoty i nagle drastycznie spada temperatura wody to "pojawiają się tego typu problemy, z którymi później Veolia musi sobie radzić".

Veolia: awarie ciepłownicze to skutek wydarzeń w ciepłowni PGNiG

We wtorek Veolia przekazała, że "potwierdza swoje przypuszczenia, że ostatnie awarie na ul. Jagiellońskiej były bezpośrednio powiązane" z awarią na Żeraniu w czwartek 14 stycznia.

Jak twierdzi spółka, w wyniku usterki w elektrociepłowni, przez blisko 10 godzin do rurociągów warszawskiego systemu ciepłowniczego tłoczona była z EC Żerań woda o temperaturze niespełna 50 stopni, zamiast 90 stopni.

"Po usunięciu awarii, PGNiG Termika, chcąc uzyskać właściwe parametry zasilania zaczęła tłoczyć wodę o temperaturze około 107 stopni, czyli wyższej niż żądana. Tym razem ciepłociąg zaczął być przegrzewany" - wskazała Veolia.

ZOBACZ: Warszawa: PGNiG winny awarii ciepłowniczej na Pradze? Veolia o szczegółach

"Gwałtowne zmiany temperatur podawanej wody w krótkim okresie czasu spowodowały, że przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych rury ciepłownicze poddane zostały nadzwyczajnym i silnym naprężeniom termicznym" - podkreślił operator sieci ciepłowniczej.

PGNiG: trudno mówić o przegrzaniu wodociągu

Z kolei spółka PGNiG Termika S.A. odnosząc się do stanowiska Veolii, poinformowała, że zgodnie z obowiązującą umową maksymalna temperatura wody sieciowej dostarczanej do sieci wynosi 124 st. C, więc "trudno mówić o przegrzaniu ciepłociągu".

Ponadto PGNiG "wątpi, aby awaria EC Żerań przyczyniła się do innych awarii, szczególnie warszawskiej sieci ciepłowniczej". Jego zdaniem, w momencie awarii sieci ciepłowniczej Veolia przy ul. Jagiellońskiej, czyli około godziny 3 nad ranem, temperatura na wyjściu z Elektrociepłowni Żerań wynosiła ok. 80 stopni Celsjusza.

"Według raportów, które nasza spółka przekazuje codziennie do spółki Veolia, 14 stycznia br. o godzinie 20, rozpoczęto stopniowe podnoszenie temperatury od 50 st. C i wspomnianą (w oświadczeniu Veolii) temperaturę 107 st. C osiągnięto o godz. 12, ale 15 stycznia, czyli dnia następnego - kilka godzin po awarii na ul. Jagiellońskiej. Temperatura 50 st. utrzymywana była tylko przez ok. 3-4 godziny" - przekazano.

PGNiG Termika S.A. zwróciła także uwagę na to, że awarie sieci ciepłowniczej w Warszawie wystąpiły w wielu miejscach w ostatnich dniach, również tam, gdzie EC Żerań nie obejmuje ich bezpośrednio swoim zasięgiem.