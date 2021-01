Mieszkańcy Warszawy bez ogrzewania. Kolejna awaria

W Warszawie bez ogrzewania jest co najmniej kilkadziesiąt budynków. Powód to awaria sieci ciepłowniczej. W niektórych domach ciepło będzie dopiero rano. Z brakiem ogrzewania zmagają się mieszkańcy Pragi-Północ i Mokotowa. W ostatnich dnia kilka razy doszło do podobnych awarii.