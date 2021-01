Aleksander Kwaśniewski w "Gościu Wydarzeń". [OGLĄDAJ] od godziny 19:25

Jednym z tematów rozmowy będzie dzisiejsze zaprzysiężenie nowego prezydent USA Joe Bidena.

- Ameryka jest nam potrzebna - ocenił w rozmowie z Piotrem Witwickim w Tygodniku.polsatnews.pl były prezydent Aleksander Kwaśniewski. - Była potrzebna w 1918 roku, byśmy odzyskali niepodległość, w czasach Reagana doprowadziła do upadku ZSRR, a za czasów Clintona wspierała nasze wejście do NATO. Twierdzenie, że Polska będzie dla USA strategicznym partnerem, jest mrzonką. Z naszej strony będzie tu zawsze dużo więcej zaangażowania ze względu na chęć podtrzymania partnerstwa, a ze strony amerykańskiej zimny pragmatyzm z pewną dozą sentymentalizmu. Nie ma co się na to gniewać. Tak to wyglądało i będzie wyglądać w przyszłości - stwierdził Kwaśniewski.

WIDEO - Prognoza pogody - środa, 20 stycznia - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/ Polsat News