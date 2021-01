Marek Suski: nie znam Pani, której zdjęcia wykorzystano

"Wczoraj doszło do włamania na mojego twittera. Treści zamieszczone na moim profilu były całkowicie nieprawdziwe. Nie znam Pani, której zdjęcia wykorzystano do wczorajszego ataku. Współczuję jej z powodu tej ohydnej insynuacji" - głosi wpis, który pojawił się we wtorek wieczorem na Twitterze posła PiS Marka Suskiego.