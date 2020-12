"Moje konto na Facebooku padło ofiarą hakerów. Do czasu, kiedy nie poinformuję o odzyskaniu go, proszę traktować pojawiające się posty jako kłamliwą manipulację" - taki wpis pojawił się na twitterowym koncie minister rodziny Marleny Maląg we wtorek. Pół godziny wcześniej na jej profilu na Facebooku ktoś napisał m.in., że "dla bluzgających pseudo-kobiet należy stworzyć specjalne rezerwaty".