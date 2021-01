Trzeci raz w ciągu ostatnich tygodni włamano się do skarbonek w kościele ojców Franciszkanów w Krośnie (woj. podkarpackie). Policja podejrzewa, że za każdym razem byli to ci sami sprawcy - najpierw okradli świątynię w sylwestra, a następnie w Trzech Króli. To kolejny podobny incydent w tym mieście. W ciągu roku napadnięto tam m.in. na sklepy, hotel i pocztę; doszło także do pobić i ataku nożem.