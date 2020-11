Kopali po całym ciele i okładali pięściami taksówkarza z Krosna tylko dlatego, że nie zgodził się, by do auta wsiedli z dużym psem. Trójka napastników jest w rękach policji, a pobity szofer trafił do szpitala. To kolejne takie zdarzenie w tym mieście. Krośnieńscy taksówkarze już na wakacjach mieli obawy o bezpieczeństwo po ataku nożownika na kierowcę autobusu. W Krośnie skatowano również 27-latka.