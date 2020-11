- Starosta nas sprzedał jak niewolników - mówią pracownicy PKS Krosno, którzy walczyli o zaległe wynagrodzenia. Powiat sprzedał spółkę w prywatne ręce za 400 tys. zł, co nie uchroniło jej przed upadkiem. Teraz do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko byłym członkom zarządu oraz rad nadzorczych, a także byłemu staroście. Śledczy zarzucają im, że doprowadzili do ponad 6 mln zł szkody majątkowej.