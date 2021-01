Ucieczkę ze sklepu przypłacił bolesnymi upadkami. Pechowy złodziej w oku kamery

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w Częstochowie. 41-letni mężczyzna włamał się do jednego ze sklepów w centrum miasta. Rabuś dostał się do środka przez okno. Ukradł alkohol i papierosy. Następnie próbował wydostać się ze sklepu przez to samo okno. Wtedy pojawiły się problemy.

"Okno znajdowało się w ścianie, na dużej wysokości. Mężczyzna kilka razy wdrapywał się na paletę z napojami, ale za każdym razem z niej spadał, rozbijając przy tym towar" - wyjaśnili policjanci z Częstochowy.

Całą sytuację zarejestrowały kamery monitoringu. Zmagania nieudolnego złodzieja przypominają sceny z niezbyt udanej komedii sensacyjnej.

To jednak nie był koniec historii pechowego włamywacza. Kiedy udało mu się wreszcie wydostać, na zewnątrz czekała na niego "niespodzianka".

"W końcu, gdy zdesperowany i poobijany włamywacz zdołał opuścić pomieszczenie sklepu, na jego drodze stanęli policjanci z Komisariatu I Policji w Częstochowie. Mundurowi od razu rozpoznali w nim włamywacza recydywistę, który z działalności przestępczej uczynił sobie stałe źródło dochodu" - poinformowała miejscowa policja.

Mężczyzna został zatrzymany. Decyzją sądu 41-latek na trzy miesiące trafił do aresztu. Grozi mu nawet 15 lat więzienia.

