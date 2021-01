Chiny i WHO krytykowane za brak odpowiedniej reakcji na pandemię

Eksperci krytykują również Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) za to, że do 30 stycznia nie zadeklarowała międzynarodowego stanu pogotowia.

Jak zaznacza się w opracowanym pod kierownictwem byłej premier Nowej Zelandii Helen Clark i byłej prezydent Liberii Ellen Johnson Sirleaf dokumencie: "globalny alert pandemiczny nie nadawał się do tego celu", a WHO "nie miała wystarczających narzędzi, by podołać swemu zadaniu".

Raport postuluje dokonanie "globalnego resetu" zapowiadając, że szczegóły na ten temat znajdą się w jego ostatecznej wersji, którą ministrowie zdrowia 194 państw członkowskich WHO otrzymają w maju.

Eksperci podkreślili, że choć termin "pandemia" nie jest używany ani zdefiniowany w aktualnych międzynarodowych przepisach sanitarnych, to skorzystanie z niego ma wskazywać na powagę sytuacji, a tymczasem "WHO do 11 marca nie posłużyła się tym terminem".

ms/ PAP