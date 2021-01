We wtorek rolnicy z Agrounii rozpoczęli blokadę ronda pod Strykowem (woj. łódzkie) przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A2. Protestujący rozpalili ognisko, dlatego są utrudnienia w ruchu. Agrounia napisała również list do premiera Morawieckiego. Chce z nim rozmawiać o "tragicznej sytuacji rolnictwa". "Nawet nie chcemy myśleć, że pan nami gardzi. To oznaczałoby totalny konflikt" - uznali.