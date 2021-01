Jak mówił Kosiniak–Kamysz, okrągły stół powinien odbyć się jak najszybciej.

- Wzywamy rządzących: usiądźcie wspólnie z przedsiębiorcami, z Izbami Gospodarczymi zrzeszającymi autentycznych przedsiębiorców, którzy każdego dnia prowadzą działalność, do rozmów – apelował Kosiniak-Kamysz w imieniu Koalicji Polskiej – PSL.

"Robią to, co ratuje byt ich rodzin"

- Jest coraz więcej przedsiębiorców, którzy dzisiaj uruchamiają swoją działalność gospodarczą. Jest coraz więcej w branży turystycznej i gastronomicznej osób, które mówią: nie wytrzymamy kolejnego tygodnia z zamknięciem w lockdownie; jeżeli nie zostaniemy otwarci umrzemy z braku środków, będziemy musieli zwolnić pracowników, a biznesy, które prowadzimy przez całe życie upadną - powiedział lider ludowców. Dodał, że przedsiębiorcy podejmują działania, które są "aktem desperacji", "robią to, co ratuje byt ich rodzin".

💬 Branże jak turystyka, gastronomia, hotelarstwo powinny być uruchomione w reżimie sanitarnym już dziś. Można wprowadzić testy, przyjmować ozdrowieńców, ograniczyć miejsca w gastronomii. To samo dotyczy galerii handlowych. Ratujmy przedsiębiorców.



🍀@KosiniakKamysz

📍Kraków pic.twitter.com/QL0itDWIsW — 🍀 PSL (@nowePSL) January 18, 2021

Polityk mówił, że turystyka, gastronomia i hotelarstwo oraz inne usługi powinny być uruchomione w z zachowaniem twardych zasad reżimu sanitarnego. - Apelujemy o rozmowy i okrągły stół z przedsiębiorcami (…).Po drugie o przyjęcie ustawy uruchamiającej gospodarkę w reżimie sanitarnym, po trzecie o informację dla Sejmu i przedstawienie tej ustawy na najbliższym posiedzeniu Sejmu przez premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział Kosiniak-Kamysz.

ZOBACZ: Otwarta siłownia, pub i restauracja. Bunt przedsiębiorców ws. obostrzeń

Jak zauważył, nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej i przedsiębiorcy nie mogą dochodzić swoich odszkodowań, ale będą to robić na podstawie wyroków sądów administracyjnych. Dodał, że jeżeli usługi nie zostaną uruchomione z zachowaniem reżimu sanitarnego, to i tak np. restauracje zostaną otwarte pod pretekstem testowania produktów, a przedsiębiorcy będą szukać, jak mogą obejść prawo i funkcjonować.

"Plan ratunkowy" Lewicy

Objęcie rządową pomocą wszystkich gmin w Polsce, zwiększenie sumy wsparcia dla samorządów do 4 mld zł, a także ujęcie w tarczy finansowej takich branż jak produkcja żywności i wydłużenie pomocy do co najmniej 6 miesięcy - to propozycje Lewicy w ramach "planu ratunkowego" dla gospodarki.