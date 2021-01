Koronawirus - Raport Dnia. Poniedziałek, 18 sierpnia

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3271 zakażeniach koronawirusem, zmarło 11 osób. Od początku pandemii z powodu Covid-19 zmarło na całym świecie ponad 2 mln ludzi. Najmłodsi uczniowie wrócili dziś do szkoły. Rozpoczęły się szczepienia pensjonariuszy domów opieki. Niemcy przygotowują się do poszerzenia obostrzeń i rozważają powrót do kontroli granicznych. Czytaj Raport Dnia.