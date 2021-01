Szczepienia w Polsce. Konferencja przedstawicieli rządu [OGLĄDAJ]

- Nowa partia szczepionek dotarła do Polski, są w trasie do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych. Tam zostaną przyjęte, przeliczone, zweryfikowane, sprawdzone i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, ile dokładnie ich jest - mówił w poniedziałek rano ARM Michał Kuczmierowski.

Jak dodał, wiadomo na pewno, "że jest poniżej połowy tego, co spodziewaliśmy się dostać". Jego zdaniem, może to być ok. 180 tys., może mniej.

Kuczmierowski przekazał, że dostarczone w poniedziałek szczepionki wyprodukowała firma Pfizer. Dodał, że druga dostawa szczepionek Moderny ma nastąpić za tydzień. Pierwsze 29 tys. szczepionek Moderny dotarło do Polski 12 stycznia.

ZOBACZ: Pfizer zmniejszy dostawy szczepionki. Dworczyk wyjaśnia

- Wczoraj późnym wieczorem otrzymaliśmy harmonogram od firmy Pfizer. W tej chwili analizujemy go i staramy się dostosować nasz krajowy harmonogram do tych informacji - mówił w programie "Graffiti" szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, "dostawy są w sposób znaczący zmniejszone". Minister powiedział też, że rząd "analizuje możliwości" zakupu szczepionek poza wspólnym mechanizmem UE.





- Musimy wszystko przeliczyć i uwzględnić w naszych możliwościach - mówił Dworczyk. Jak dodał, o szczegółach rząd poinformuje w poniedziałek na konferencji prasowej.

- Mamy dzięki naszej strategii pewne możliwości działań w obszarze planowania, więc będziemy mówić o szczegółach, jak zapadną decyzje - podkreślił.

Dworczyk poinformował także, że harmonogram od Pfizera "przewiduje zmniejszone dostawy do 8 lutego". - Później mają nastąpić znaczące zwiększenia dostaw, ale to są na razie tylko deklaracje - zaznaczył.

ZOBACZ: Szczepienia w DPS. Pierwsze dawki dla ich mieszkańców

Szef KPRM podkreślił przy tym, że "szczepienie grupy 0 nie zostanie wstrzymane, ale znacząco opóźnione w tym i kolejnych tygodniach". - Nie zmieniamy drugiego szczepienia, mamy zapas. Nie zmieniamy także terminu rozpoczęcia szczepień masowych. 25 stycznia rozpoczyna się szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia. Mam nadzieję, że nasze plany uda się zmodyfikować w taki sposób, żeby jedyną negatywną konsekwencją był nieco dłuższy okres dokończenia szczepienia grupy 0 - tłumaczył Dworczyk.

Obecnie w UE do użytku zatwierdzone są dwie szczepionki. 21 grudnia 2020 r. Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła preparat firm Pfizer i BioNTech o nazwie Comirnaty, a 6 stycznia 2021 r. - preparat Moderny. Obydwie szczepionki podaje się w dwóch dawkach, w wypadku Comirnaty odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 21 dni, przy preparacie Moderny - 28 dni; pierwszą substancją można szczepić osoby powyżej 16 lat, drugą - powyżej 18 lat.

WIDEO - Po decyzji Pfizera rząd wstrzymuje transport 330 tys. szczepionek dla "grupy zero" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP, polsatnews.pl