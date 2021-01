Przystępujemy do konsultacji i inwestowania środków na odbudowę po epidemii; leczenie gospodarki po epidemii wymagać będzie szerokich konsultacji, ekspertyzy i specjalistów - mówił na poniedziałkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Poinformował o rozpoczęciu konsultacji do Umowy Partnerstwa obejmującej 76 mld euro na lata 2021-2027. Transmisja w Polsacie News i na polsatnews.pl.

- Dzisiaj przystępujemy do konsultacji i do inwestowania potężnych środków. Środki, które wynegocjowaliśmy w Brukseli w ostatnich kilku miesiącach to nie tylko historycznie największe środki, które nam przysługują, ale to także środki ekstra, ponad to, co było do tej pory rozdystrybuowane, to dodatkowe fundusze, które chcemy przeznaczyć przede wszystkim na odbudowę właśnie po epidemii - mówił szef rządu.

- Leczenie gospodarki po epidemii to coś, co wszystkie kraje robią po raz pierwszy i co wymagać będzie szerokich konsultacji, ekspertyzy, specjalistów, ale także tempa działania i żeby to tempo było utrzymane, żeby Polska nadal również w tym roku i kolejnych latach miała jeden z najlepszych poziomów wzrostu gospodarczego w UE, a jest na to ogromna szansa, musimy we właściwy sposób zagospodarować wszelkie dostępne nam środki - dodał Morawiecki.

"Nie wolno nam przegapić momentu odbudowy"

W ramach środków unijnych i funduszu odbudowy otrzymała 770 mld złotych. Premier zapewnił, że środki "trzeba zagospodarować w odpowiedni sposób".

- Nie wolno nam przegapić momentu odbudowy, zimą, jesienią tego roku - mówił szef rządu.

Premier poinformował, że od wtorku ruszą konsultacje Umowy Partnerstwa - dotyczą inwestowania funduszy UE w ramach polityki spójności i funduszu sprawiedliwej transformacji, czyli ok. 76 mld euro.

Umowa Partnerstwa określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027.

Resort finansów zaznaczył, że nie dotyczy ona Funduszu Odbudowy ani funduszy dla rolników.

"Inwestycje bez precedensu"

Premier mówił, że przy realizacji inwestycji do środków europejskich rząd dodaje 60 proc. środków krajowych. - Ale prócz tego w naszym nowym polskim ładzie chcemy zainicjować też szereg projektów inwestycyjnych, innowacyjnych w skali gmin, powiatów, regionów finansowanych niemal wyłącznie lub wyłącznie ze środków budżetu państwa polskiego - podkreślił premier.

- Więc ta siła uderzenia inwestycyjnego w najbliższych kilku latach będzie bez precedensu, będzie naprawdę potężna. Ten wehikuł inwestycyjny będzie miał dwa silniki - unijny i najsilniejszy w historii do tej pory silnik polski - powiedział Morawiecki.

Jak mówił, głównymi obszarami inwestycji będą: infrastruktura, innowacje, ochrona środowiska, poprawa jakości życia w ramach służby zdrowia i edukacji. Zaznaczył, że przy podziale środków uwzględniany będzie poziom zamożności obywateli w poszczególnych regionach jak i tempo rozwoju tych regionów, a także parametry związane z ochroną środowiska.

- Środki będą uruchomiane w jak najszybszy sposób, ale oczywiście chcemy to zrobić po należytym przedyskutowaniu, uzgodnieniu ze społeczeństwem i instytucjami unijnymi - zaznaczył Morawiecki.

Konsultacje do 22 lutego

"Konsultacje Umowy Partnerstwa dotyczą inwestowania funduszy unijnych w ramach pierwszych dwóch punktów – polityki spójności i funduszu sprawiedliwej transformacji, czyli około 76 mld euro" - przekazał MFiPR.

Jak podało ministerstwo, dokument do konsultacji zostanie powieszony na stronach gov.pl/fundusze-regiony oraz funduszeeuropejskie.gov.pl w poniedziałek, 18 stycznia br.

Od wtorku, 19 stycznia do 16 lutego odbędą się spotkania konsultacyjne online w każdym województwie - łącznie 16 spotkań – spotkań regionalnych. Zgłaszanie uwag w ramach konsultacji będzie możliwe od poniedziałku do 22 lutego br.

Jak podano, na inwestycje współfinansowane z funduszy europejskich przeznaczymy też miliardy z funduszy krajowych - budżetu państwa, budżetu samorządów, firm czy organizacji pozarządowych. "Obecnie trudno podać konkretną kwotę, ale w perspektywie 2014-2020 do każdej złotówki z UE dokładamy ponad 60 groszy pieniędzy krajowych. W perspektywie 2021-2027 może być podobnie" - poinformował resort.

Ministerstwo podkreśliło, że podobnie jak w obecnej perspektywie, największymi odbiorcami wsparcia pozostaną samorządy i przedsiębiorcy.

Z informacji resortu wynika, że tak jak w perspektywie 2014-2020 ok. 60 proc. funduszy polityki spójności trafi do programów krajowych, a ok. 40 proc. funduszy polityki spójności trafi do programów regionalnych (zarządzanych przez marszałków województw).

"Planujemy rozwój długofalowo"

"75 proc. środków na programy regionalne (21,315 mld euro) marszałkowie otrzymują od razu. 25 proc. (7,105 mld euro) przeznaczamy na tzw. rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie, po negocjacjach w ramach tzw. kontraktu programowego" - podało ministerstwo.

MFiPR przypomniało, że w negocjacjach unijnych uzyskano więcej pieniędzy dla Polski na politykę spójności – 72,2 mld euro (w cenach bieżących), czyli 66,4 mld euro (w cenach stałych z 2018 r.).

Ministerstwo przekazało, że Program Polski Wschodniej będzie obejmował również słabiej rozwinięty region mazowiecki regionalny (poza Warszawą i 9 powiatami) – to nowość, w perspektywie 2014-2020 Mazowsze nie mogło korzystać z programu dla Polski Wschodniej. Ponadto Warszawa i 9 powiatów (region mazowiecki stołeczny) zostaną uwzględnione w krajowych programach oraz regionalnym programie województwa mazowieckiego. Dodatkowo, podregiony górnicze w 6 województwach - śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim i lubelskim – dostaną 4,4 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności (3,8 mld euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności) .

"Planujemy rozwój długofalowo, uwzględniając pieniądze krajowe i unijne. W Umowie Partnerstwa zawarliśmy zestaw wskaźników, które pokazują jakie cele rozwojowe chcemy osiągnąć" - przekazał resort. Jak przykład podał, trzy wskaźniki: stopa inwestycji – 18,6 proc. w 2019 r. vs 25 proc. w 2030 r.; PKB na 1 mieszkańca w relacji do średniej unijnej – 72 proc. w 2019 r. vs 95 proc. w 2030 r.; nakłady na B+R (Badawczo-Rozwojowe) w relacji do PKB (GERD) – 1,21 proc. w 2019 r. vs 2,5 proc. w 2030 r.

