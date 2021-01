Polsat News wśród najbardziej wiarygodnych mediów w Polsce

Pandemia spowodowała przyspieszenie cyfrowej rewolucji i wzrost zaufania do dziennikarstwa - wynika z badania Reuters Institute for the Study of Journalism, w którym wzięli udział liderzy mediów z 43 krajów. Kryzys pokazał, że opinia publiczna ceni wiarygodne informacje. Według jednego z ostatnich raportów Polsat News cieszy się najwyższym zaufaniem widzów wśród wszystkich kanałów informacyjnych.

W badaniu Nica Newmana z Reuters Institute for the Study of Journalism "Dziennikarstwo, media, trendy technologiczne i prognozy 2021" wzięło udział 234 liderów mediów cyfrowych z 43 krajów - w tym 52 redaktorów naczelnych, 45 dyrektorów generalnych lub zarządzających oraz 29 dyrektorów ds. cyfrowych z wiodących na świecie firm zajmujących się mediami i technologią cyfrową.



Zdaniem ok. 76 proc. badanych, pandemia przyspieszyła ich plany cyfrowej transformacji. Biznesplany obejmują więcej pracy zdalnej i szybsze przejście na modele biznesowe ukierunkowane na czytelnika.

ZOBACZ: Najlepszy rok w historii Polsat News



73 proc. ankietowanych twierdzi, że jest pewna przyszłości swojej firmy. Mniej badanych (53 proc.) jest za to spokojna o przyszłość dziennikarstwa. Obawy dotyczą wzrostu dezinformacji, ataków na dziennikarzy, a także stabilności finansowej mniejszych i lokalnych redakcji.



Jak zauważa autor badania, tradycyjne pojęcia dziennikarskiej bezstronności i obiektywizmu są presją w erze większej polaryzacji politycznej. Mimo to zdecydowana większość (88 proc.) ankietowanych, w tym wielu starszych redaktorów, twierdzi, że pojęcie bezstronności jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Jednocześnie prawie połowa (48 proc.) zgadza się, że istnieją pewne kwestie polityczne i społeczne, w przypadku których nie ma sensu być neutralnym.

Walka z fake newsami



Autor badania zwraca uwagę, że w minionym roku w najlepszej sytuacji były media, które zainwestowały w specjalistów. Dziennikarze zajmujący się zdrowiem oraz eksperci medyczni byli poszukiwani, by przekazywać rzetelną wiedzę, odpowiadać na pytania widzów i walczyć z fake newsami.



Jak pokazują badania, ci, którzy uważnie śledzą media, wiedzą o pandemii więcej, a tym samym są lepiej przygotowani do zachowania bezpieczeństwa. W ankiecie liderzy mediów zauważają, że niewiarygodne informacje dotyczące pandemii rozprzestrzeniają się głównie za pomocą mediów społecznościowych. Według większości badanych (68 proc.) pomogło to wzmocnić pozycję dziennikarstwa.

Reuters Institute

Zdaniem autora badania, jednym z nieoczekiwanych "skutków ubocznych" pandemii było ponowne uwierzenie dziennikarzy w wartość ich pracy. Zaufanie do dziennikarstwa wśród ludzi z branży wzrosło z 46 do 53 proc. Według autora raportu, może to wynikać z faktu rekordowych wyników oglądalności podczas kryzysu związanego z pandemią, które pokazały wartość, jaką opinia publiczna przywiązuje do wiarygodnych informacji.

Polsat News wśród liderów zaufania



Według ostatniego badania Reuters Institute Digital News Report z czerwca 2020 r., Polsat News to jeden z liderów wśród mediów informacyjnych cieszących się najwyższym zaufaniem w Polsce. Według niego, 65 proc. badanych wskazało Polsat News za wiarygodne źródło informacji. Z kolei 34 proc. polskich internautów przynajmniej raz w tygodniu ogląda nasz kanał.

ZOBACZ: Polsat News jednym z najbardziej wiarygodnych mediów w Polsce



Wysoko uplasowała się także Interia, którą za wiarygodne źródło informacji uznało 61 proc. badanych.

Gratulacje dla ekipy ⁦@PolsatNewsPL⁩ - pierwszej stacji telewizyjnej w Polsce pod względem WIARYGODNOŚCI w najnowszym globalnym badaniu Reutersa. Szacunek dla ⁦@DorotaGawryluk⁩ i jej Zespołu za osiągniecie tego wyniku w czasie tak silnej ekstremalnej polaryzacji. pic.twitter.com/45NJr4Gkex — Eryk Mistewicz (@ErykMistewicz) January 18, 2021

WIDEO - Szczerze o pieniądzach - zaskakujący efekt pandemii koronawirusa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/ Reuters