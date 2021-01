Każdej mroźnej nocy w Warszawie kilka tramwajów będzie wyjeżdżać z zajezdni i przemierzać stołeczne torowiska. Poza motorniczymi, w środku nie będzie nikogo - pojazdy nie zabiorą pasażerów. Tramwaje Warszawskie tłumaczą, że w ten sposób zapobiegną osadzaniu się lodu na przewodach. "Mamy jeszcze w pogotowiu pługi do odgarniania śniegu, zamontowane na wagonach" - zapewnił miejski przewoźnik.

Nadejście mroźnej zimy od kilku dni paraliżuje działanie polskiej kolei. W poniedziałek w trasy nie wyjechało ponad 160 pociągów różnych przewoźników, a kilkaset innych odnotowało opóźnienia od kilkunastu do nawet 400 minut.

Jako przyczynę utrudnień kolejarze podają m.in. złe warunki atmosferyczne oraz awarie taboru. Pracownicy PKP z Warszawy mierzyli się również z zerwaną trakcją - między innymi dlatego w poniedziałek rano na stołecznym węźle panował chaos.

Tramwaje wyjadą nocą, ale nie zabiorą pasażerów

Podobne problemy mogą dotknąć także "mniejszy" transport szynowy, czyli tramwaje. Stołeczna komunikacja miejska znalazła sposób, by temu zapobiec.



Jak poinformowały Tramwaje Warszawskie, każdej nocy na torowiskach będzie pojawiać się do ośmiu tramwajów. Poza motorniczym, nikogo nie będzie w środku. Skąd ten pomysł?

"Ich jedynym zadaniem będzie jak najwięcej jeździć po całej Warszawie po to, by nie zamarzły nam przewody, którymi płynie prąd do tramwajów. Tak zapobiegamy osadzaniu się lodu na sieci trakcyjnej" - tłumaczy miejski przewoźnik.

Takie pojazdy nie będą wyróżniać się wyglądem od zwykłych tramwajów. Natomiast na wyświetlaczach, zamiast numeru i kierunku linii, będą miały napis "przejazd techniczny".

"Mamy jeszcze w pogotowiu pługi do odgarniania śniegu, zamontowane na wagonach. Na razie nie spadło tyle śniegu, by musiały wyjeżdżać w trasy" - przekazały Tramwaje Warszawskie.

Wprowadzono liczne zmiany w rozkładach jazdy

Obecnie stołeczny ZTM nie utrzymuje nocnej komunikacji tramwajowej. Z powodu epidemii bezterminowo zawieszono kursowanie linii "9" po północy, a także weekendowe nocne połączenia na obu liniach metra. Między północą a godz. 4 rano można korzystać jedynie z transportu autobusowego.

Od poniedziałku w stolicy obowiązuje zmieniony rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Korektę wprowadzono w związku z zakończeniem ogólnopolskich ferii zimowych oraz powrotem do nauki stacjonarnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Zarząd Transportu Miejskiego przywrócił kursowanie pięciu linii autobusowych: "304", "320", "323", "332" oraz "379", a także zmienił trasę czterech innych - "154", "163", "164" i "201". Cztery linie ("200", "206", "321", "339") nadal będą zawieszone.

Ponadto nadal obowiązują specjalne rozkłady jazdy w całej sieci tramwajowej, w metrze, a także dla trzydziestu linii autobusowych.

