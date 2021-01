Minus 25,5 stopnia Celsjusza w Gołdapi (warmińsko-mazurskie) na stacji pomiarowej na 2 metrach nad ziemią i - 32 stopnie w Suwałkach (Podlaskie) przy pomiarze na poziomie gruntu, to według pomiarów z godz. 5.00 w niedzielę najniższa temperatura w kraju. IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla 12 województw. Polski rekord zimna to - 41 stopni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że najcieplejszym miejscem w Polsce była o godz. 5.15 Trzebież w woj. zachodniopomorskim - 0,9 stopnia.

05:15 #IMGWlive



Na stacji telemetrycznej #Gołdap mamy już -25,5°C. To pomiar temperatury na standardowej wysokości 2m.

Przy gruncie jest miejscami jeszcze zimniej. W Suwałkach termometr przy gruncie wskazuje -30,8°C! 🧊

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 17, 2021

Najmocniej mróz dał się we znaki mieszkańcom Warmii i Mazur. -25,1 stopnia Celsjusza wskazały pomiary w Lidzbarku Warmińskim, -24,9 w Kętrzynie. Przy gruncie w Suwałkach zanotowano - 32 stopnie - przekazano po godz. 9:00. Wcześniej informowano, że najniższa temperatura przy gruncie w Suwałkach wyniosła -30,8 stopnia Celsjusza. Polski rekord zimna to minus 41 stopni - taką wartość odnotowano w Siedlcach 11 stycznia 1940 roku.

7:30 #IMGWlive



🌡️Mamy już dane dotyczące temperatury minimalnej za ostatnią noc.

🥶Największy mróz był w woj. warmińsko-mazurskim.

➡️Na stacji telemetrycznej w Lidzbarku Warmińskim zanotowano aż -25,1°C.

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 17, 2021

Uwaga, mróz

W niedzielę rano w większości kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Chodzi o 12 województw, głównie na północy i w centrum Polski, gdzie w nocy temperatura spadała nawet poniżej -20 stopni Celsjusza.

ZOBACZ: Intensywne opady śniegu, nocą nawet do minus 25 stopni [PRZEŚLIJ ZDJĘCIE]

Silny mróz utrzymuje się na całym terytorium województw łódzkiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, a także na Podlasiu, Mazowszu oraz Ziemi Świętokrzyskiej. Alertem objęte są także południowe powiaty Podkarpacia oraz Małopolski, północna część Śląska oraz część województwa zachodniopomorskiego i Lubelszczyzny.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę miejscami słabe opady śniegu, głównie na południu kraju. Temperatura maksymalna od -15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -12 st. w centrum, do -3 st., -2 st. na krańcach północno zachodnich. Wiatr na ogół słaby, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Wideo: prognoza pogody na niedzielę

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale w niektórych miejscach jest błoto pośniegowe - poinformowała w niedzielę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Niemal w całym kraju, oprócz kilku regionów, pada śnieg.

Drogowcy apelują o ostrożną jazdę.

GDDKiA przekazała, że błoto pośniegowe występuje na terenie województw: warmińsko – mazurskiego - we wschodniej części, podlaskiego na dk 16 od Augustowa do granicy państwa, w rejonie Białegostoku i na dk 63 w granicach województwa, a także na dk 66 na odcinku od Zambrowa do Brańska. Zalega ono również na drogach województwa mazowieckiego na dk 63 w granicach województwa, na dk 62 od Łochowa do Drohiczyna, na dk 79 na odcinku od Zwolenia do granicy województwa świętokrzyskiego.

Błoto pośniegowe występuje również w województwie opolskim, z wyłączeniem zachodniej części, w województwie dolnośląskim na dk 8 (odcinek od Wrocławia do granicy państwa), na dk 33 w granicach województwa, na dk 39 w granicach województwa, w województwie małopolskim w południowej części, w południowo zachodniej części województwa podkarpackiego i na dk 28 w granicach województwa, a także w województwie śląskim.

Na drogach krajowych pracuje 1247 pojazdów do zimowego utrzymania. Drogowcy apelują o ostrożną jazdę.

ml/ polsatnews.pl, PAP