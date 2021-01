Wjechał Porsche Cayenne na zamarznięty staw. Lód nie wytrzymał

Do wypadku doszło w piątkowy wieczór tuż przed godziną 23:00 na drodze między miejscowościami Lisiewice Duże a Guźnia niedaleko Łowicza. Kierowca po wydostaniu się na brzeg wezwał pomoc.

W miejscu, gdzie wpadło Porsche woda ma głębokość około 150-200 cm. Na zewnątrz było 8 stopni mrozu. Mężczyzna był przemoczony i zziębnięty, ale nie odniósł żadnych obrażeń.

Alarmowy Łowicz Wyciąganie auta zajęło kilka godzin



Na miejsce zadysponowano zastępy straży z Łowicza i Rogóźna, które udzieliły pomocy kierowcy Porsche i zajęły się zabezpieczeniem auta. Przyjechała też policja.

W piątkowy wieczór tuż przed godziną 23:00 na drodze między miejscowościami Lisiewice Duże a Guźnia doszło do groźnie... Opublikowany przez Alarmowy Łowicz Piątek, 15 stycznia 2021

Ratownicy w kombinezonach weszli do skutej lodem wody, by zaczepić linę i wyciągnąć pojazd. Ze względu na trudne warunki pogodowe i wysoką skarpę okazało się to niemożliwe. Do akcji zadysponowano dodatkowo ciężki samochód ratownictwa technicznego ze Strykowa. Ostatecznie dzięki użyciu specjalnego wysięgnika udało się wydobyć auto przed godziną 2:00.



Kierujący był trzeźwy, został ukarany za spowodowanie kolizji.

