Mróz i zamiecie śnieżne. IMGW ostrzega

IMGW wydał alerty pierwszego, najniższego stopnia zarówno ze względu na silny mróz, jak i intensywne opady śniegu.

Dziś opady śniegu przemieszczające się od północy na południe. Miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, opady silniejsze do 8-12cm!

Zimno: -9°C na północnym wschodzie, -3°C w centrum i -1°C na krańcach zachodnich.

Na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach wystąpią intensywne opady śniegu. Pokrywa śnieżna wzrośnie o 8 do 13 cm. Można spodziewać się również zawiei i zamieci.

Miejscami na Podlasiu prognozowana jest temperatura od -17 st C do - 14 st C. Na Mazurach temperatura może wynieść - 16 st C.

Najzimniejszy weekend od dwóch lat

Bieżący weekend, w trakcie którego temperatura może spaść miejscami nawet do -22 st., będzie najzimniejszym od dwóch lat - podkreśla IMGW. Oznacza to również przyrost pokrywy lodowej m.in. na rzekach i jeziorach. IMGW i straż pożarna ostrzegają: wejście na lód jest śmiertelnie niebezpieczne.

- Na naszych stacjach wodowskazowych mierzymy już pokrywę lodową zarówno na rzekach, jak i jeziorach, ale nawet na jeziorach ta pokrywa ma zaledwie kilka centymetrów - powiedział synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Synoptyk stwierdził, że aby bezpiecznie wejść na lód, jego grubość powinna wynosić minimum 15 cm. - To absolutne minimum. Poniżej tej wartości nie wchodźmy na zamarznięte jeziora, a na rzeki nie próbujmy wchodzić w ogóle - zaapelował.

"To jest śmiertelnie niebezpieczne"

Dodał, że lód na rzekach ma zupełnie inną strukturę, często jest pokruszony, może mieć także różną grubość. - To jest śmiertelnie niebezpieczne, bo jeżeli ktoś wpada pod lód, to woda zabiera go dalej - pod taflę - skąd nie ma możliwości ucieczki - zaznaczył Walijewski.

Podkreślił, że szczególnie niebezpieczne jest wchodzenie na zamarznięte akweny w początkowej fazie zamarzania, gdy tworzy się śryż, który - po zlepieniu w większą całość - wygląda jak pokrywa brzegowa. - Ma on strukturę gąbczastą i jest lekki. Bardzo łatwo można wpaść - zaznaczył synoptyk.

Walijewski zaapelował również, by nawet nie próbować wjeżdżać na taflę lodu samochodami i innymi pojazdami. - Ludzie mają różne pomysły. Naprawdę nie róbmy takich rzeczy - powiedział.

dk/ PAP