Awaria Messengera w Polsce. Komunikator szwankuje

Korzystający z Messengera zgładzają przede wszystkim problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości. Na ten moment nie wiadomo, co spowodowało problemy. Już ponad 10 tys. osób zgłosiło awarię - Facebook pracuje nad usunięciem jej przyczyny. Problemy dotyczą zarówno wersji w przeglądarce, jak i na urządzeniach mobilnych. Awaria jest szczególnie dostrzegalna w przypadku prób wysłania zdjęć lub innych załączników.

Serwis downdetector pokazuje, że problemy rozpoczęły się po 11:00. Pojawiają się one losowo, możliwe, że niektórzy użytkownicy w ogóle ich nie doświadczą.

Awaria Facebooka dotyczy nie tylko Polski, ale również innych krajów w naszej części Europy (Węgry, Czechy, Słowacja), ale również w Belgii i w Paryżu oraz Londynie.Facebook Messenger to popularny komunikator internetowy stworzony przez Facebooka. Służy do wysyłania wiadomości tekstowych i multimedialnych. Wraz z komunikatorem WhatsApp, również należącym do Facebooka, to najpopularniejszy komunikator w Polsce.