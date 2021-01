Podpaliła śmietnik i wysyłała listy z pogróżkami. Została skazana za "atak na demokrację"

Sąd rejonowy w Oslo zgodnie uznał Bertheussen za winną dokonania w okresie między zimą 2018 a wiosną 2019 roku siedmiu "poważnych ataków na najważniejsze instytucje państwa norweskiego"

W toku śledztwa prokurator z pomocą służb specjalnych PST ustalił m.in., że kobieta namalowała swastykę i wyraz "rasista" na elewacji domu Wary, w którym mieszkała. Kilkukrotnie próbowała wywołać lub wywołała pożar w śmietniku oraz bagażniku samochodu.

Kilder til Nettavisen: Vil ha to års fengsel for Laila Anita Bertheussen for hærverk og trusler mot toppolitikere https://t.co/HJo8bZH2Zo