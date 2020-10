Żubry uciekły z rezerwatu. Apel leśników o ostrożność

Trzy żubry uciekły z rezerwatu przyrody "Żubrowisko" w Jankowicach (woj. śląskie). Leśnicy apelują, aby w przypadku napotkania zwierząt, nie zbliżać się do nich oraz niezwłocznie powiadomić służby porządkowe.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach poinformowała, że żubry ostatni raz widziane były w środę w rejonie tyskiej dzielnicy Cielmice przy drodze krajowej nr 1. W tamtejszych lasach, które łączą się z kompleksem rezerwatu, zwierzęta zauważył spacerujący mieszkaniec, o czym niezwłocznie zaalarmował Nadleśnictwo Kobiór.

Trzy samce szukały przysmaków

Żubry w Jankowicach na co dzień żyją na wolności na terenie rezerwatu przyrody "Żubrowisko" obejmującego 750 hektarów lasu.

Trzy samce ważące po ok. 600 kg opuściły teren swojej ostoi najprawdopodobniej w poszukiwaniu przysmaków, którymi są m.in. żołędzie i kasztany. Leśnicy patrolują okolicę w poszukiwaniu zwierząt.

ZOBACZ: Leśnicy zabiją 15 żubrów w Bieszczadach

"Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Tychów i okolic, by w przypadku napotkania żubrów, pod żadnym pozorem nie zbliżać się do dzikich zwierząt. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie Nadleśnictwa Kobiór - nr tel. 32 218 81 81 lub zgłoszenie tego faktu pod numerem alarmowym 112" - zaalarmowała na swoim profilu facebookowym Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Dorosły żubr może być niebezpieczny dla człowieka.

‼️‼️UWAGA - Żubry na wolności‼️‼️ ‼️‼️ Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Tychów i okolic by w przypadku napotkania... Opublikowany przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Środa, 28 października 2020

Żubry na Półwyspie Iberyjskim

W minionym tygodniu Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach wysłał żubry na Półwysep Iberyjski. Do zagrody w Andaluzji pojechało dziewięć zwierząt - cztery byki i pięć krów.

ZOBACZ: Wyrok ws. zabicia żubra. Miesiąc więzienia i prace społeczne dla byłego leśniczego

Przekazanie zwierząt do Hiszpanii odbywa się w ramach realizacji projektu "Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe", którego jednym z głównych celów jest zapewnienie trwałości i rozwoju populacji żubra w Polsce i Europie.

WIDEO - "Poczekajmy na ostateczne wyniki badań krwi". Trzaskowski po wypadku w Warszawie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/hlk/ polsatnews.pl