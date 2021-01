Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Rząd Włoch przedłużył w środę stan wyjątkowy do 30 kwietnia i przyjął nowy dekret o walce z koronawiruem, który wejdzie w życie po wygaśnięciu poprzedniego, obowiązującego do piątku. Nastąpiło to w dniu, gdy liczba zmarłych w czasie epidemii przekroczyła 80 tys.