Kiedy otwarcie galerii handlowych? Wiceminister wyjaśnia

Wiceminister, która w środę była gościem "Debaty Dnia", była pytana o to, kiedy zapadną decyzje ws. ewentualnego poluzowania gospodarczych restrykcji zw. z COVID-19.

- Mam nadzieję, że te decyzje w ciągu najbliższych 10 dni od zakończenia ferii zapadną. Proszę pamiętać, że wirus działa z opóźnieniem. Po zakończeniu okresu ferii mamy 10-14 dni na analizę stanu epidemicznego - powiedziała Semeniuk.

"Będziemy za tym, by centra handlowe mogły się jak najszerzej otworzyć"

Przedstawicielka ministerstwa pytana, jakie branże mogłyby liczyć na otwarcie gdyby zdecydował się na to rząd, powiedziała, że doświadczenia z maja ub.r., kiedy to nastąpiło odmrożenie gospodarki po pierwszym lockdownie, pokazały że gospodarka, branże były otwierane na nowo etapami. Wskazała, że wówczas zostały przygotowane "protokoły bezpieczeństwa", które zostały wraz przedsiębiorcami zaktualizowane i mogą zostać wdrożone.

- My z premierem Jarosławem Gowinem (ministrem rozwoju, pracy i technologii - red.) oczywiście będziemy za tym, aby centra handlowe mogły jak najszerzej się otworzyć i jak najwcześniej i równolegle do tego również inne gałęzie (gospodarki - red.), wszystkie te, które są zamknięte, czyli mówimy o gastronomii... (...) W pierwszej kolejności będziemy jako resort - proszę pamiętać, że te decyzje zapadają na poziomie Rady Ministrów i Rządowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego - my jako resort MRPiT, będziemy rekomendowali otwarcie centrów handlowych w pierwszej kolejności, później ta etapowość oczywiście w kontekście innych obszarów i gałęzi gospodarki - powiedziała.

Semeniuk dopytywana, co po centrach handlowych mogłoby zostać otwarte, odpowiedziała, że "wszystkie miejsca, które pozwolą nam do wiosny nie kumulować społeczeństwa w zamkniętych pomieszczeniach".