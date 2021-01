Znęcali się nad manatem. Wydrapali mu na ciele napis "Trump"

Ranne zwierzę zostało zauważone w rzece Homosassa w niedzielę. Sprawę nagłośniła lokalna gazeta "Citrus County Chronicle", która zamieściła nagranie z ranionym manatem.

"Zwierzę nikomu nie przeszkadzało. Jakieś potwory podpłynęły do niego i zrobiły to, co zrobiły" - napisał dziennikarz "Chronicle" na Twitterze.

Here is the video of the poor manatee that had "TRUMP" carved into its body.



Minding it's own business and some monster(s) came along and did this.



If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe