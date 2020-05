Foka na gdyńskim skwerze. "Odpoczywa i wygrzewa futerko"

Na Skwerze Kościuszki w Gdyni zaobserwowano wylegującą się fokę. Zdjęcia otrzymaliśmy od naszego czytelnika. - One odpoczywają, są w dobrej kondycji. Wygrzewają futerka, ponieważ jest ładna pogoda. Nie wolno się do nich zbliżać ani ich płoszyć - powiedziała polsatnews.pl Paulina Bednarek ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Foki na Skwerze Kościuszki są obserwowane od pewnego czasu przez turystów i monitorowane na bieżąco przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

ZOBACZ: Plama ropy na Bałtyku. Ma długość 34 kilometrów

- Zwierzęta jak tylko nabiorą sił, to wracają do do wody, np. w poszukiwaniu pokarmu. Wygląda na to, że miejsce jest dla nich bardzo dogodne, ponieważ mają zapewniony względny spokój. Turyści i okoliczni mieszkańcy ich nie płoszą, nie wyganiają do wody i foki czują się tam bezpiecznie - powiedziała Paulina Bednarek, opiekunka i trenerka fok ze Stacji Morskiej.

Krzysztof Paciorek

"Teraz foki mają więcej spokoju"

Jak mówiła, gdy zauważymy fokę w takim miejscu, dobrze jest powiadomić o tym Stację Morską albo Błękitny Patrol WWF. - Do foki absolutnie nie wolno podchodzić, nie wolno jej płoszyć. Foka przebywając na brzegu, na lądzie jest w swoim naturalnym środowisku - wyjaśniła.

Pytana czy fakt, że foka pojawiła się na terenie miasta może być związany z ograniczonym ruchem pieszych w związku z epidemią koronawirusa. - Możliwe, że teraz foki mają więcej spokoju, bo nie ma tylu ludzi na plażach czy w takich miejscach jak Skwer Kościuszki - powiedziała.

WIDEO - Medycy wypraszani ze sklepów i proszeni o wyprowadzenie się Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ polsatnews.pl