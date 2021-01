Warszawa zadba o powstańców. Specjalne wsparcie w czasie szczepień

Prezydent Warszawy zapowiedział, że powstańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do punktu szczepień. Podczas podróży będą im towarzyszyli wolontariusze.

"Opieka nad Powstańcami, bohaterami Warszawy, to zaszczyt i obowiązek. Warszawa zapewni im pomoc w szczepieniach przeciw koronawiursowi – opiekę wolontariuszy i bezpłatny transport do punktu szczepień. W razie potrzeby to zespół medyczny przyjedzie do nich." - zapowiedział w mediach społecznościowych prezydent Rafał Trzaskowski.

"Szczepienia będziemy organizowali w OPZ Mokotów, znanej Powstańcom Przychodni Lekarskiej dla Kombatantów przy ul. Litewskiej 11/13, finansowanej ze środków m.st. Warszawy" - przekazał ponadto urząd.

Miasto powołało także koordynatorkę ds. szczepień powstańców warszawskich, Agnieszkę Pawelec i uruchomiło specjalny numer telefonu 726 290 189. Pod nim można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pomocy przygotowanej przez miasto.

Powstańcy chcą się szczepić

Urząd podkreślił również, że wielu powstańców deklaruje chęć skorzystania ze szczepień. Są wśród nich reprezentanci różnych organizacji i środowisk zrzeszających powstańców warszawskich, m.in. Zbigniew Galperyn - prezes Związku Powstańców Warszawskich, Leszek Żukowski, Wanda Traczyk-Stawska ze Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Anna Bando - prezes Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Janusz Maksymowicz ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a także najstarszy powstaniec warszawski płk. Kazimierz Klimczak, który ma 106 lat.

Transport na szczepienie

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker zapowiedział, że od dziś w gminach rusza organizacja transportu dla osób, które mogą mieć trudności z dotarciem do punktów szczepień. Jak zaznaczył, "zgodnie z ustaleniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego stawka za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców to 75 zł; w gminie miejskiej, miejsko-wiejskiej, wiejskiej - 65 zł; stawka za przewóz jednej osoby sprawnej ruchowo w gminach wiejskich to 30 zł".

- Rząd - tak, jak to ustaliliśmy z samorządami - 80 proc. tych stawek zwróci samorządom przy organizacji tego przewozu - podkreślił.







