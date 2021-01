Cezary Pazura zachęca do szczepień. "To nie tylko twoja sprawa"

- Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie, dla nich - szczepmy się - mówi w nagraniu aktor Cezary Pazura, który został ambasadorem kampanii #SzczepimySię. Spot promujący akcję zamieściło na YouTube Centrum Informacyjne Rządu.