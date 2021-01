Najpierw "kwiaciarnia", teraz kursy. Lodowisko walczy o przetrwanie

O działającym w Szczecinie lodowisku "Lodogryf" zrobiło się głośno na początku stycznia. Jego właściciele postanowili obejść rządowe obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa, przemianowując je na "magazyn z kwiatami".

ZOBACZ: Lodowisko otwarte pomimo obostrzeń. Zamieniło się w... kwiaciarnię

Aby kupić kwiaty, trzeba było odebrać je samodzielnie ze środka lodowej tafli. Można było to zrobić na przyniesionych ze sobą łyżwach, ale również w zwykłych butach. Przed dokonaniem wyboru można było bardzo dokładnie obejrzeć kwiaty z każdej strony.

Wideo: Lodowisko otwarte pomimo obostrzeń. Relacja Polsat News

30 tys. złotych kary



Sytuacja nie trwała jednak długo. Po kilku dniach lodowisko-kwiaciarnię zamknięto, a właściciele zostali przez sanepid ukarani karą administracją w wysokości 30 tys. złotych.

ZOBACZ: "Kwiaciarnia" na lodowisku w Szczecinie. Organizator dostał 30 tys. zł kary

- Oceniając stan faktyczny uznano, że miejsce to pełni funkcję lodowiska, a nie kwiaciarni, stąd podjęta została decyzja o unieruchomieniu działalności - tłumaczyła kilka dni temu rzeczniczka szczecińskich służb sanitarnych.

Właściciele lodowiska nie złożyli jednak broni i dalej walczą o możliwość prowadzenia swojego biznesu. Tym razem postawili na kursy jazdy na łyżwach.

"Działamy w pełnym rygorze sanitarnym"

"Rozpoczynamy kursy łyżwiarskie na naszym obiekcie. Oczywiście działamy w pełnym rygorze sanitarnym. Grupa wchodząca nie może się spotkać z osobami wychodzącymi" - poinformowali właściciele lodowiska na Facebooku.

"Prosimy o uwagę oraz słuchanie się osób z obsługi. (...) Osoba niepełnoletnia nie może wejść sama na obiekt. Musi być z nią opiekun pełnoletni" - dodali.

"W przerwach pomiędzy kursami wykonana będzie dezynfekcja band i czyszczenie lodu. Wchodząca grupa kursantów nie może się spotkać z kursantami wychodzącymi. W związku z powyższym prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie i słuchanie poleceń obsługi. Przed wejściem na obiekt każda osoba będzie zobowiązana do podpisania oświadczenia. Regulamin kursów i wzór oświadczenia będzie dostępny na naszej stronie www.gubalowka.com.pl. Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejsze wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Pozwoli to na sprawniejszą obsługę. Osoba niepełnoletnia może wejść na obiekt tylko z pełnoletnim opiekunem" - czytamy w informacji.

Portal szczecin.naszemiasto.pl poinformował, że w systemie szkoleniowym działa również jedyny w mieście sztuczny stok narciarski przy ulicy Twardowskiego.