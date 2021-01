Nowelizacja ustawy o działach jest konsekwencją ubiegłorocznej reorganizacji Rady Ministrów i zmniejszenia liczby resortów. Według zapowiedzi polityków PiS, ma usprawnić funkcjonowanie rządu. Przewiduje m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Błażej Spychalski w sobotę w Programie Trzecim Polskiego Radia podkreślił, że podstawą decyzji Andrzeja Dudy o zawetowaniu noweli były kwestie formalne i merytoryczne. Kwestie formalne, to - według niego - m.in. brak vacatio legis w ustawie.

- O ile takie sytuacje czasem się zdarzają, że przy bardzo ważnych ustawach, choćby ustawach związanych z covidem, parlament rezygnował z vacatio legis, o tyle w takiej ustawie rezygnacja z vacatio legis i wprowadzenie sztywnej daty wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia, jest niezrozumiałe - powiedział Spychalski.

"To są kwestie prawidłowej legislacji"

Jak dodał, wyznaczenie powyższego terminu ograniczyło konstytucyjne uprawnienia prezydenta, który na rozpatrzenie ustawy ma 21 dni.

- Gdyby prezydent zdecydował się na akcept tej ustawy, to ona musiałaby wchodzić w życie z datą wsteczną, a na to naszej zgody nie ma. To są kwestie prawidłowej legislacji - argumentował rzecznik Andrzeja Dudy.

Podkreślił, że jeśli chodzi o merytoryczne zastrzeżenia, to sprzeciw prezydenta wzbudziło włączenie lasów do działu "rolnictwo". - Leśnictwo jest traktowane w Polsce nie jako dział produkcji rolnej (...), to nie są lasy gospodarcze - zauważył.

Za tydzień spotkanie Morawiecki-Duda

Spychalski poinformował, że prezydent jest w "stałym, bieżącym" kontakcie z premierem Mateuszem Morawieckim, członkami rządu i większością parlamentarną.

- Pan premier wiedział o decyzji pana prezydenta przynajmniej kilka dni wcześniej, to nie było zaskoczenie dla większości rządowej. Te rozmowy będą dalej toczone pomiędzy panem prezydentem, panem premierem, a zapleczem parlamentarnym. Takie spotkanie jest zaplanowane na przyszły tydzień, podczas którego będzie rozmowa wyłącznie o tej kwestii - powiedział minister.

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel zapewnił, że PiS zamierza we współpracy z Andrzejem Dudą wyjaśnić wątpliwości dotyczące zawetowanej ustawy. - Będziemy chcieli przygotować nową ustawę, co do której pan prezydent już zastrzeżeń mieć nie będzie - dodał poseł PiS.

Polityk określił przy tym decyzję prezydenta jako niezrozumiałą. - Weto to jest oczywiście konstytucyjna prerogatywa pana prezydenta i może z niej korzystać wedle własnego uznania, my jednak uważamy, że ta ustawa o działach jest ustawą czysto techniczną, stąd właśnie to niezrozumienie - zaznaczył Fogiel.

"To dobrze, że po pięciu latach jest jakaś reakcja"

Prezydenckie weto w tej samej rozmowie z Programem Trzecim Polskiego Radia poparli politycy opozycji: sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński oraz posłowie PSL Marek Sawicki i Lewicy Maciej Gdula.

- Merytorycznie to weto ma jedno uzasadnienie: nie mogę się zgodzić na to, żeby w czasach pandemii zwiększać uposażenie wiceministrów, zwłaszcza, że tych wiceministrów w rządzie PiS jest bardzo dużo - mówił polityk Platformy, który decyzję Dudy uznał też za przejaw coraz mocniejszych napięć w obozie rządzącym.

- Chodzi o to, żeby jasno pokazać jednak rozpadającemu się obozowi Zjednoczonej Prawicy, targanemu bardzo poważnymi konfliktami na linii Morawiecki-Ziobro, Kaczyński-Duda, że pan prezydent jest ważnym ośrodkiem, z którym trzeba się liczyć - ocenił Kierwiński.

Sawicki pochwalił prezydenta za to, że "zreflektował się" w sprawie tego jak PiS pracuje nad ustawami. - Prawo i Sprawiedliwość uchwala prawo w trybie ekspresowym, wyłącznie pod potrzeby własnej struktury i własnych kolegów partyjnych. To oczywiście dobrze, że po pięciu latach jest jakaś reakcja na to, że Sejm powinien być miejscem refleksji, debaty, a nie tylko maszynką do tworzenia prawa, które jest akurat rządzącym potrzebne - stwierdził poseł PSL.

Gdula docenił natomiast brak zgody prezydenta na to, by wyłączać leśnictwo z działu ochrony środowiska.