Zdaniem Ćwika, prezydencki projekt ustawy o centrach 75 plus jest prawie gotowy, trwają nad nim jeszcze ostatnie prace.

- Spotkania robocze wciąż się odbywają, bardzo duża jest pomoc pana prof. Piotra Czauderny, ale także pana byłego ministra zdrowia Marka Balickiego. Tu jest całe grono ekspertów, które pracuje - powiedział.

Podkreślił, że pytania do projektu zgłosiło Ministerstwo Zdrowia. - Takie pismo do kancelarii pana prezydenta trafiło, jestem teraz w trakcie konsultacji tych właśnie uwag, zgłoszonych jeszcze przez Ministerstwo Zdrowia, z naszymi ekspertami - powiedział Ćwik.

Centra 75 plus: sieć oddziałów geriatrycznych i ośrodków medycznych

Pytany, kiedy prezydencki projekt trafi do parlamentu, czy jest to możliwe w pierwszym kwartale tego roku, odparł: - Tak, to jest wyznacznik do działania.

Projekt ustawy o centrach zdrowia 75 plus to plan przeorganizowania opieki nad osobami starszymi dzięki stworzeniu sieci oddziałów geriatrycznych i około trzystu centrów medycznych nakierowanych na opiekę nad osobami starszymi.

W maju ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda powiedział, że w Kancelarii Prezydenta trwają prace nad ustawą o centrach zdrowia 75 plus, które znacząco poprawią opiekę medyczną nad seniorami w Polsce.

- To są centra medyczne dedykowane, w których ma być realizowana opieka nad seniorami. Liczę na to, że ten projekt zostanie zrealizowany - mówił wówczas prezydent.