Zamieszki w USA, atak na Kapitol. "Gość Wydarzeń" od godz. 19:25 [OGLĄDAJ]

Amerykański Kongres zatwierdził w czwartek wygraną Demokraty Joe Bidena. Wcześniej zwolennicy urzędującego prezydenta Donald Trumpa wdarli się do gmachu parlamentu. Doszło również do strać demonstrantów z policją na ulicach. O sytuacji w USA Bogdan Rymanowski porozmawia z dr Jackiem Bartosiakiem (prezes i twórca think tanku Strategy&Future).