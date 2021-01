Zwiększenie kontroli na niemieckiej granicy. Nadchodzą nowe restrykcje

Tranzyt lotniczy z Wielkiej Brytanii przez Niemcy do Polski i innych krajów strefy Schengen jest jednak niemożliwy - informuje korespondent Polsat News Tomasz Lejman, powołując się na informacje niemieckiego MSW. Z wcześniejszych doniesień wynikało, że będzie to możliwe, jeśli każdy pasażer okaże potwierdzenie negatywnego wyniku testu. Restrykcje obowiązują do 20 stycznia.