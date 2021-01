"Powierzyli zakup szczepionek dyletantom". Kłótnia w niemieckiej koalicji rządzącej

W rządzącej Niemcami koalicji doszło do sporu. SPD oskarża CDU o niepowodzenie kampanii szczepień przeciw Covid-19, szczególnie krytykując ministra zdrowia Jensa Spahna - pisze we wtorek dziennik "Tagesspiegel". Jeden z posłów SPD chce powołania komisji śledczej.

Należący do SPD (Socjaldemokratycznej Partii Niemiec) wicekanclerz Olaf Scholz wysłał do Spahna pismo z 24 pytaniami o strategię szczepień. "Tagesspiegel" dotarł do tego dokumentu. Scholz pytał między innymi, dlaczego Komisja Europejska "zamówiła z wyprzedzeniem tak mało dawek szczepionek" i dlaczego "część dawek niezarezerwowanych przez UE (…) nie została zamówiona dla Niemiec".

Według dziennika "Bild" lista pytań została oficjalnie przekazana przez Scholza w imieniu tych krajów związkowych, w których rządzi SPD. "W takim razie kandydat SPD na kanclerza stara się przenieść wyłączną odpowiedzialność za strategię szczepień na partnera koalicyjnego - CDU (Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną)" - ocenia "Tagesspiegel".

- Zawsze dzieliliśmy się wszystkimi informacjami z rządem, Bundestagiem i opinią publiczną - bronił się Spahn we wtorek w programie telewizji ARD. Dodał, że jest gotów odpowiedzieć na dodatkowe pytania w tej sprawie.

Powołają komisję śledczą

Deputowany Bundestagu z ramienia SPD Florian Post zaapelował o powołanie komisji śledczej, która miałaby zająć się problemami związanymi z uzyskaniem szczepionek. - Merkel i Spahn złożyli przysięgę, że będą bronić narodu niemieckiego. Oboje powierzyli jednak zakup szczepionek dyletantom skupionym wokół przewodniczącej Komisji Europejskiej von der Leyen - powiedział gazecie "Bild”.

Według Posta z tego powodu cierpią teraz tysiące starszych osób i ich opiekunów, którzy muszą czekać na szczepionkę. - Ten skandal musi zostać wyjaśniony w komisjach śledczych w Bundestagu i Parlamencie Europejskim - przekonywał parlamentarzysta.

Jak pisze we wtorek "Tagesspiegel", powołując się na dane Instytutu im. Roberta Kocha (RKI), w Niemczech zaszczepiono do tej pory 265 tys. osób, czyli 0,29 proc. całej populacji.

rsr/PAP