Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 727 osób, u których potwierdzono zakażenie, 1590 jest pod respiratorami – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 33 114 łóżek i 2980 respiratorów.

Oznacza to, że w całym kraju pozostaje 16 387 wolnych łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 i 1390 respiratorów. ZOBACZ: Ile osób zostało zaszczepionych? Najnowsze dane Z zestawienia ministerstwa wynika także, że na kwarantannie przebywają obecnie 150 303 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 5705 osób. Resort poinformował też, że dotychczas wyzdrowiało 1 095 616 osób zakażonych koronawirusem.

Szczepionka Moderny dopuszczona w UE

W środę Komisja Europejska zdecydowała o dopuszczeniu do obrotu szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Moderna, o czym poinformowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Wcześniej taką decyzję podjęła Europejska Agencja Leków.





"Zapewniamy Europejczykom bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko Covid-19. Zatwierdziliśmy szczepionkę Moderny; to druga szczepionka zatwierdzona w UE. Europa zabezpieczyła dotychczas 2 mld dawek potencjalnych szczepionek - to więcej niż wystarczająco, by chronić nas wszystkich" - napisała na Twitterze.

Z kolei Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, oznajmiła, że KE wynegocjowała dla wszystkich państw członkowskich "najszerszy portfel szczepionek na świecie".

"Dziś dopuszczamy drugą bezpieczną i skuteczną szczepionkę. Zapewni nam to łącznie 460 mln dawek, dostarczanych przez przedsiębiorstwa Moderna i BioNTech-Pfizer, oraz szybszą ich dystrybucję w UE. I ta liczba jeszcze wzrośnie. Państwa członkowskie muszą teraz zadbać o to, by tempo szczepień nadążało za podażą. Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, by każdy mieszkaniec UE miał dostęp do szczepionki" - przekazała.

Pierwsza dostawa nowej szczepionki do Polski w przyszłym tygodniu



Pierwsze 800 tys. dawek szczepionki Moderny trafi do Polski w pierwszym kwartale 2021 r., o czym informował szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

Jak dodał, "w przyszłym tygodniu spodziewamy się pierwszej dostawy, która powinna wynieść około 29 tys. dawek".

- To jest szczepionka, która ma trochę bardziej łaskawe warunki przechowywania, bo można ją przechowywać w temperaturze od 2 do 8 stopni, czyli tym takim klasycznym zimnym łańcuchu, przez nawet 30 dni, więc to jest bardzo dla nas wygodne - podkreślił prezes ARM.

- Będziemy chcieli tę szczepionkę szeroko wykorzystywać w szczepieniach powszechnych, także od przyszłego tygodnia trafi ona już do naszego systemu - zaznaczył Kuczmierowski.

Zastrzegł przy tym, że "jeszcze decyzje nie zapadły, do których szpitali, do których punktów szczepień, trafi na samym początku".

