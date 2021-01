Gang złodziei włamał się na teren luksusowego hotelu na północ od Lyonu. Z piwniczki wynieśli setki butelek burgundzkich win wartych ok. 350 tys. euro. Gdy w samochodowy pościg za nimi ruszyli żandarmi, przestępcy zaczęli rzucać w nich tym, co mieli pod ręką - butelkami z drogocennym winem.

Złodzieje wzięli na celownik 5-gwiazdkowy hotel sieci Relais Château. We wtorek w nocy wyważyli drzwi do piwniczki z winem skąd wynieśli setki butelek burgunda.

Właściciela obiektu obudził alarm. Gdy mężczyzna zdał sobie sprawę z sytuacji, wsiadł do samochodu i ruszył w pościg za złodziejami. Mężczyzna śledził vana, jednocześnie dzwoniąc na policję.

Uciekli, ale wino zostało

Żandarmi przyłączyli się do pościgu na autostradzie A6. Gdy jednak tylko zbliżali się do ściganego pojazdu, w ich stronę leciały... dopiero co skradzione butelki. Policja w oświadczeniu dla mediów zapewniła, że nikt nie został ranny, a rzucane butelki nie uszkodziły żadnego z pojazdów.

W pewnym momencie, kierowca vana uderzył w barierkę przy drodze, a złodzieje musieli porzucić pojazd wraz z tym, co zostało z łupu. Udało im się uciec policji. Funkcjonariusze mówią o co najmniej trzech podejrzanych.

Była to druga próba kradzieży wina z hotelu Relais Château w ciągu dwóch dni. Pierwsza, udana, miała miejsce w poniedziałek w nocy - złodzieje włamali się do piwniczki i ukradli z niej butelki o wartości 200 tys. euro. Wtedy udało im się nie włączyć alarmu.

bas/ml/ The Guardian, polsatnews.pl