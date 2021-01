W liście do rodziny przyznał się do morderstwa. Znaleziono jego ciało

Ciało 25-letniej Patrycji zostało znalezione w mieszkaniu w nocy z 2 na 3 stycznia. Na ratunek nie było już wówczas szans. - W dniu zdarzenia członkowie rodziny byli świadkami kłótni pomiędzy osobą podejrzewaną i zmarłą. To ich zaniepokoiło, zaniepokoiło ich to, że nie można było nawiązać z pokrzywdzoną kontaktu telefonicznego - powiedział Łukasz Wojtasik, prokurator okręgowy z Zielonej Góry.

Rodzina zaalarmowała policję. Funkcjonariusze, którzy zjawili się w miejscu zamieszkania kobiety musieli wyważyć drzwi. Ciało 25-latki odnaleziono w łazience. Młoda kobieta wykrwawiła się. - Była to rana cięta, która przecięła najważniejsze naczynia krwionośne i spowodowała wykrwawienie zmarłej i to jest przyczyna zgonu - wyjaśnił prokurator.

O zabójstwo podejrzewany był jej 27-letni partner, Wojciech P. - Mężczyzna może mieć związek ze śmiercią 25-letniej kobiety - mówił rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żarach Aneta Berestecka.

Ciało mężczyzny zostało znalezione w środę w lesie na terenie woj. dolnośląskiego - podał portal poscigi.pl. Informację potwierdził prokurator Zbigniew Fąfera, rzecznik zielonogórskiej prokuratury okręgowej. Żadnych innych szczegółów dotyczących zdarzenie prokuratura nie podaje.

Zostawił list

Swoim rodzicom miał zostawić list, w którym pożegnał się z synem i przyznał do morderstwa. Podejrzewano, że mógł zbiec do Niemiec, ale z relacji jego najbliższych wynikało, że przebywa nadal w Polsce w okolicach Jeleniej Góry.

- Ucieka, gdzieś się chowa, już raz tylko zadzwonił z jakiegoś sklepu - mówił wcześniej ojciec podejrzewanego mężczyzny - Zadzwonił i powiedział, że nie pójdzie do więzienia, prędzej sobie coś zrobi zanim pójdzie do więzienia. Żona mówiła, żeby się zgłosił, on powiedział, że nie i wyłączył telefon i na tym się skończyło. Nie mamy żadnego kontaktu - dodał.

W to, co się stało, nie może uwierzyć. - Byli w święta u nas i nic się nie zanosiło, nic nie było, żadnych kłótni - mówił.

Syn zamordowanej kobiety trafił pod opiekę jej rodziców.

