Zabójstwo 20-latki. Tropem zbrodni w Pabianicach

Pani Marta miała 20 lat. Mieszkała w Pabianicach razem z matką i siedmioletnią siostrą. Od ośmiu miesięcy była samotną matką. W kwietniu tego roku urodziła córkę - Agnieszkę.

Zdaniem pani Marty ojcem jej dziecka był Adrian R. - również 20-letni mieszkaniec Pabianic. Mężczyzna zaprzeczał. Kobieta postanowiła więc formalnie ustalić jego ojcostwo. 8 grudnia tego roku miały zostać przeprowadzone badania DNA.

Dzień wcześniej, 7 grudnia pani Marta została zamordowana. Głównym podejrzanym w sprawie jest Adrian R. Jak twierdzą śledczy, mężczyzna przyniósł ze sobą nóż, którym poderżnął kobiecie gardło.

- Przyczyną śmierci była rozległa rana kłuto-cięta w obrębie szyi - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

- Mamy podstawy, by twierdzić, że nóż przyniósł z sobą, co może wskazywać na z góry powzięty zamiar - dodał.

Zwłoki znalazła 7-latka

Do zbrodni doszło około godziny 13. Oprócz pani Marty w mieszkaniu była wtedy jej siedmioletnia siostra. Dziewczynka bawiła się zamknięta w drugim pokoju. Kiedy wyszła, znalazła kobietę w kałuży krwi. Po zabójstwie z mieszkania zniknęło 8-miesięczne dziecko pani Marty, które mężczyzna wyniósł z domu i zostawił w przyszpitalnym oknie życia.

- Wystrzelił stąd jak z procy. Szedł z nosidełkiem, dziecko było bez czapeczki - relacjonuje sąsiadka.

- Dziecko zostało zbadane przez lekarzy, nie stwierdzono żadnego uszczerbku na zdrowiu, na szczęście nic mu się nie stało - wyjaśnił Krzysztof Kopania.

- Jedna rzecz, która przykuła uwagę, to krew, która znajdowała się na kocyku dziecka. Zostało to zweryfikowane i okazało się, że nie należy ona do tego dziecka - powiedział Adam Marczak z Pabianickiego Centrum Medycznego.

Idącego z dzieckiem Adriana R. nagrały kamery monitoringu.

- Tutaj widać jedną z tych kamer i na drugim parkingu również są kamery. To z tych kamer został nagrany i ten materiał został przekazany policji - dodał Adam Marczak.

"Nie wiadomo, co mu strzeli do głowy"

Adrian R. został zatrzymany tego samego dnia. W jego domu śledczy znaleźli dwudziestocentymetrowy nóż i zakrwawione ubranie. Podczas przesłuchania nie przyznał się do zabójstwa. Odmówił też składania jakichkolwiek wyjaśnień.

Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

- Tak wynika z zagrożenia ustawowego, ale w rozumieniu kodeksu karnego Adrian R. jest osobą młodocianą - mówi Jakub Goździkowski, obrońca mężczyzny.

20-latka czekają jeszcze badania psychiatryczne. Sąsiedzi boją się, że może wyjść na wolność.

- Jak go wypuszczą, to ja nie wiem... Mam 10-letnie dziecko, nie wiadomo, co takiemu do głowy strzeli - mówi sąsiad Adriana R.

- Ja to bym mu dała dożywocie, a 25 lat, to murowane. Za takie coś? Dziewczynie poderżnąć gardło? Za to, że chciała, żeby pomógł w wychowaniu dziecka? - zastanawia się sąsiadka Adriana R.

- Na pewno jest to bardzo trudna sytuacja dla całej rodziny, dla wszystkich bliskich, łącznie z maleństwem, które będzie się musiało z tą historią, jako nastolatek, czy jako dorosła osoba, zmierzyć - mówi Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

- To będzie tragedia tak naprawdę dla tych ludzi najbliższych, dla tego dziecka, które widziało to wszystko i dla tego, które straciło matkę - dodaje Przemysław Jach z portalu epainfo.pl

