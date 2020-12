"Zabójca z Twittera" skazany na śmierć

Sąd uznał, że 30-letni Takahiro Shiraishi udusił w 2017 roku osiem młodych kobiet i jednego mężczyznę, a następnie przechowywał ich poćwiartowane zwłoki w swoim mieszkaniu w pobliżu Tokio. Skazany twierdził wcześniej, że nawet w przypadku wyroku śmierci nie będzie się odwoływał.

