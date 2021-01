Kobieta postrzelona na Kapitolu. Jej stan lekarze określają jako krytyczny

Demonstranci wtargnęli do sali obrad Izby Reprezentantów i Senatu. Niedługo oświadczenie wygłosić ma prezydent elekt Joe Biden.

Prezydent Donald Trump na Twitterze poprosił, by "wszyscy na Kapitolu zachowali spokój".

Żołnierze i policjanci mają pomagać w opanowaniu sytuacji

"Na prośbę burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser, z którą blisko współpracuję, wysyłam żołnierzy Gwardii Narodowej Wirginii oraz 200 policjantów stanowych, by pomóc w opanowaniu sytuacji w tym mieście" - przekazał na Twitterze gubernator Wirginii Ralph Northam.

My team and I are working closely with @MayorBowser, @SpeakerPelosi, and @SenSchumer to respond to the situation in Washington, D.C.



Per the Mayor's request, I am sending members of the Virginia National Guard along with 200 Virginia State Troopers. — Ralph Northam (@GovernorVA) January 6, 2021

Do sytuacji odniósł się wiceprezydent USA Mike Pence.

"Każdy Amerykanin ma prawo do pokojowego protestu, ale ten atak na nasz Kapitol nie będzie tolerowany, a osoby zaangażowane będą ścigane w najszerszym zakresie prawa" - napisał.

Peaceful protest is the right of every American but this attack on our Capitol will not be tolerated and those involved will be prosecuted to the fullest extent of the law. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

"Przemoc i zniszczenia mające miejsce w Kapitolu muszą się skończyć i muszą się skończyć teraz. Każdy uczestnik protestu musi szanować funkcjonariuszy organów ścigania i natychmiast opuścić budynek" - dodał w kolejnym tweecie.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Politycy apelują do prezydenta

Na wniosek prezydenta USA Donalda Trumpa Gwardia Narodowa uda się na Kapitol - poinformowała w środę rzeczniczka Białego Domu.

Część polityków z obu partii wzywa prezydenta, by zaapelował do protestujących o opuszczenie budynku Kapitolu.

