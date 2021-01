"Haniebne sceny". Europejscy przywódcy o zamieszkach w Waszyngtonie

"Kongres Stanów Zjednoczonych to świątynia demokracji. Bycie świadkiem dzisiejszych scen w Waszyngtonie to szok. Ufamy, że Stany Zjednoczone zapewnią pokojowe przekazanie władzy Joe Bidenowi" - napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel.

The US Congress is a temple of democracy.



To witness tonight’s scenes in #WashingtonDC is a shock.



We trust the US to ensure a peaceful transfer of power to @JoeBiden — Charles Michel (@eucopresident) January 6, 2021

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg określił zamieszki jako "szokujące sceny". Podkreślił, że wynik wyborów prezydenckich w tym kraju musi zostać uszanowany.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

"Wierzę w siłę amerykańskich instytucji i demokrację. Pokojowe przekazanie władzy leży u jej podstaw. Joe Biden wygrał wybory. Nie mogę się doczekać współpracy z nim jako kolejnym prezydentem USA" - napisała w środę na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.



I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Wydarzenia skomentowali także czołowi brytyjscy politycy.

"Haniebne sceny w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone opowiadają się za demokracją na całym świecie i teraz ważne jest, aby nastąpiło pokojowe i uporządkowane przekazanie władzy" - napisał Johnson na Twitterze.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

"Stany Zjednoczone słusznie są bardzo dumne ze swojej demokracji i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych brutalnych prób udaremnienia legalnego i właściwego przekazania władzy" - oświadczył minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

"Straszliwe sceny z USA. To nie są «protestujący» - to bezpośredni atak na demokrację i parlamentarzystów realizujących wolę narodu amerykańskiego" - napisał z kolei lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer.

"Sceny z Kapitolu są zupełnie przerażające. Solidarność z tymi w USA, którzy są po stronie demokracji oraz pokojowego i konstytucyjnego przekazania władzy. Hańba tym, którzy podżegali do tego ataku na demokrację" - oświadczyła szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon.

Przerwane posiedzenie Kongresu

Posiedzenie Kongresu Stanów Zjednoczonych zostało przerwane, do środka Kapitolu wtargnęli sympatycy prezydenta Donalda Trumpa, którzy wcześniej otoczyli budynek. ZOBACZ: "To były oszukańcze wybory, ale nie możemy grać kartami, które rozdają nam ci ludzie" Przed gmachem Kapitolu znajdują się tysiące sympatyków prezydenta USA, którzy uważają że wybory prezydenckie z 3 listopada 2020 roku zostały sfałszowana. Kongres zebrał się w środę, aby zatwierdzić wyborczą wygraną Demokraty Joe Bidena.

