Sympatycy prezydenta Trumpa wtargnęli na Kapitol. Część z nich jest uzbrojona

Przed gmachem Kapitolu znajdują się tysiące sympatyków prezydenta USA, którzy uważają że wybory prezydenckie z 3 listopada 2020 roku zostały sfałszowana. Dochodzi do starć z policją, która używa gazu łzawiącego.

Demonstrujący wdarli się do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi. Część z nich jest uzbrojona.

WIDEO: Sympatycy Trumpa wdarli się do Kapitolu

Kongres zebrał się w środę, aby zatwierdzić wyborczą wygraną Demokraty Joe Bidena.

Przemówienie Trumpa

- Nigdy się nie poddamy i nigdy nie ustąpimy - oświadczył tego samego dnia przed Białym Domem prezydent USA Donald Trump. Dodał, że jeśli wiceprezydent Mike Pence "postąpi dobrze, to wygramy wybory".

ZOBACZ: Prezydent Trump: nigdy się nie poddamy i nigdy nie ustąpimy

W trakcie przemówienia do swoich sympatyków w centrum Waszyngtonu Trump kilkakrotnie wzywał swojego zastępcę do zdecydowanego opowiedzenia się po jego stronie w Kongresie. Pence - głównie w ceremonialnej roli - przewodniczyć będzie w środę posiedzeniu parlamentu, które ma potwierdzić wyniki głosowania Kolegium Elektorów z 14 grudnia, w którym zwyciężył stosunkiem głosów 306-232 Demokrata Joe Biden.

Godzina policyjna, apel prezydenta

Burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser od godziny 18 czasu miejscowego (od północy w Polsce) ogłosiła godzinę policyjną w mieście. Tłum wokół budynku gęstnieje. Jak poinformowała Magda Sakowska, korespondentka Polsat News, kongresmeni zostali poproszeni o założenie masek przeciwgazowych.

Sytuację za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował Donald Trump.

"Proszę wspierajcie naszą straż Kapitolu oraz służby bezpieczeństwa. Oni naprawdę są po stronie naszego kraju. Zachowujcie spokój!"" - zaapelował.

