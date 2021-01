Trump wezwał sekretarza stanu Georgia do "znalezienia głosów"

W rozmowie telefonicznej prezydent USA Donald Trump wezwał sekretarza stanu Georgia Brada Raffenspergera do "znalezienia" takiej liczby głosów, by udało mu się prześcignąć w tym stanie wynik wyborczy Demokraty Joe Bidena. Dostęp do nagrania sobotniej rozmowy uzyskał dziennik "Washington Post".