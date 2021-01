Farmaceuta zniszczył szczepionki. "Uważał, że są niebezpieczne"

- Uważał, że są niebezpieczne - powiedział prokurator okręgowy hrabstwa Ozaukee, Adam Gerol. Gerol nie wyjaśnił, na jakiej podstawie farmaceuta uznał preparat za potencjalnie szkodliwy dla zdrowia. Dodał jednak, że mężczyzna mógł być zestresowany z powodu toczącego się rozwodu z żoną.

Inny pracownik firmy poinformował policję, że oskarżony Steven Brandenburg dwukrotnie w miejscu pracy pojawił się z pistoletem.

Wyjął je z lodówki

26 grudnia jeden z techników farmacji dostrzegł fiolki ze szczepionką poza lodówką. Zapytany o tę kwestię Brandenburg początkowo utrzymywał, iż wyjął je, bo chciał uzyskać dostęp do innych przedmiotów. Następnie miał po prostu zapomnieć o ich odstawieniu na miejsce.

W rzeczywistości mężczyzna uczynił to celowo. Przyznał się do tego podczas przesłuchania. "Celowo wyjął szczepionki z chłodni i zostawił je na noc, co czyni około 570 dawek szczepionki bezużytecznymi według urzędników ds. zdrowia" - poinformowała w swoim komunikacie policja z Grafton.

"Wiedział, że zepsute szczepionki będą bezużyteczne i że ludzie, którzy je otrzymali, pomyślą, że zostali zaszczepieni przeciwko wirusowi, podczas gdy w rzeczywistości tak nie będzie" - czytamy.

