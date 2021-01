Polak wycofuje się spod K2. Przyczyną ewakuacji kłopoty ze zdrowiem

Waldemar Kowalewski, uczestnik międzynarodowej wyprawy, która zamierza zdobyć zimą szczyt K2 (8611 m) w Karakorum był zmuszony przerwać wyprawę i ewakuować się z powodów zdrowotnych. Magdalena Gorzkowska miała z kolei podjąć wspinaczkę powyżej obozu pierwszego. Drugi szczyt świata to jedyny z 14 ośmiotysięczników niezdobyty zimą. 10 takich wierzchołków Polacy zdobyli jako pierwsi na świecie.

Waldemar Kowalewski - jeden z uczestników międzynarodowej wyprawy, której celem jest wejście na K2 (8611 m) w Karakorum, ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik - zostanie w sobotę ewakuowany z bazy śmigłowcem - poinformował jego starszy brat Michał Kowalewski. Kowalewski warz z innymi członkami komercyjnej wyprawy Seven Summit Treks, w tym Magdaleną Gorzkowską, we wtorek 29 grudnia dotarł do bazy pod K2 po blisko tygodniowym trekkingu.

Przepuklina przesądziła o ewakuacji

"Niestety muszę poinformować wszystkich obserwujących poczynania Waldka na K2, że musiał zrezygnować z dalszej walki i za 2-3 dni będzie z powrotem (w Polsce - red.)" - napisał na Facebooku Michał Kowalewski, najstarszy brat alpinisty. "Waldek czeka na +śmigło+, które jutro (w sobotę - red.) go zabierze z bazy". Także jeden z uczestników wyprawy Alan Arnette napisał na swojej stronie internetowej, że Kowalewski zachorował, ale nie podał szczegółów.

Alan Arnette, najstarszy Amerykanin, który zdobył K2, donosi, że Kowalewski zostanie ewakuowany helikopterem z bazy pod K2 przez firmę Askari Aviation.

Według informacji, które posiada Arnette, Polak musi odlecieć z bazy z powodu choroby. Monika Witkowska, polska himalaistka, napisała że przyczyną decyzji o ewakuacji do szpitala jest przepuklina. Polak do Skardu ma zostać przetransportowany w sobotę. Poral wspinanie.pl poinformował z kolei, że "za 2-3 dni" Polak ma być już w kraju.

Informację na ten temat zamieścił także Polski Himalaizm Zimowy.

Polka chce zdobyć K2 zimą

Oprócz Kowalewskiego pod K2 jest Magdalena Gorzkowska, która spędziła noc sylwestrową w obozie 1. Polka, któa również jest uczestniczką wyprawy Seven Summit Treks, zamierza zdobyć szczyt przed 5 stycznia i zapowiadała już, że w sobotę rozpocznie wspinaczkę.

"Magdalena Gorzkowska i Oswald Pereira po dzisiejszej nocy w obozie 1 mieli iść do góry" - napisał Polski Himalaizm Zimowy w Nowy Rok.

- Chcę maksymalnie wykorzystać czas dobrej pogody, żeby zdobyć wysokość i aklimatyzację, bo w okolicach 5 stycznia ma nadejść załamanie pogody - mówiła Gorzkowska po dotarciu do bazy pod K2.

Oprócz grupy Seven Summit Trek, w składzie której jest kilkudziesięciu uczestników, m.in. 20 wspinaczy i 40 Szerpów oraz kilkudziesięciu tragarzy, pod K2 zameldowały się w tym sezonie zimowym trzy inne wyprawy.

Magdalena Gorzkowska jest byłą zawodową lekkoatletką. Przez 12 lat trenowała lekkoatletykę. Była mistrzynią Polski na 400 m, uczestniczyła w igrzyskach olimpijskich w Londynie (2012), cztery lata później w sztafecie 4x400 zdobyła srebrny medal halowych mistrzostw świata w Portland. Realizuje projekt zdobycia Korony Himalajów i Karakorum. 28-letnia Gorzkowska zdobyła do tej pory trzy ośmiotysięczniki: Mount Everest (2018 r.), Makalu i Manaslu (obydwa w 2019 r.).

Kowalewski stracił szansę na szósty szczyt

47-letni Kowalewski ma na koncie pięć ośmiotysięczników: Mount Everest (2014), Lhotse i Broad Peak (2017) oraz Manaslu (2016) i K2 (2019).

To kolejne jego kłopoty zdrowotne pod K2. W sezonie zimowym 2018/19 był członkiem jednej z dwóch ekspedycji, które zmagały się z Czogori ("Rozległą górą").

Szczecinianin został na początku akcji górskiej ugodzony kamieniem lub bryłą na wysokości 5800 m, gdy podchodził do obozu pierwszego i musiał opuścić bazę po niespełna dwóch tygodniach od przybycia.

K2 w Karakorum, drugi pod względem wysokości szczyt świata, to jedyny z 14 ośmiotysięczników, na którym zimą nie stanął człowiek. O tej porze roku Polacy 10 spośród 14 ośmiotysięczników zdobyli jako pierwsi w świecie.

